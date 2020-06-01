Источником COVID-19 в интернате под Саратовом оказался медработник

"Халатности в данном случае здесь не усматривается, просто медицинский работник был протестирован, но не одна тест-система не дает 100-процентного результата... Вторая ситуация, что в Вязовке все, кто заходил на смену, тестировались за определенный период, и между заходом на смену прошло пять дней, вполне возможно, что инфицирование произошло в этот период, о чем человек, может быть, даже и не знал", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области. По ее словам, заболевание выявили у медработника только к концу смены, когда у нее проявилась симптоматика коронавирусной инфекции.