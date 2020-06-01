Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T17:42
https://ria.ru/20200601/1572307670.html
Источником COVID-19 в интернате под Саратовом оказался медработник
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977191_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3ce3f15d02a276c2ea1d8167802b0757.jpg
РИА Новости

Источником COVID-19 в интернате под Саратовом оказался медработник

17:42 01.06.2020
357
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коронавирус в Адоевщинский психоневрологический интернат в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, где произошло массовое заражение этой инфекцией, занес медработник, сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
О заболевании одного сотрудника интерната Роспотребнадзор сообщал 28 мая, а 31 мая стало известно о выявлении еще 101 случая COVID-19 среди сотрудников и проживающих в учреждении. В минсоцтруда области уточнили, что 14 человек из интерната госпитализированы, у остальных заболевание протекает бессимптомно. Губернатор Валерий Радаев потребовал детально разобраться и установить причины массового заражения COVID-19 в интернате.
"Халатности в данном случае здесь не усматривается, просто медицинский работник был протестирован, но не одна тест-система не дает 100-процентного результата... Вторая ситуация, что в Вязовке все, кто заходил на смену, тестировались за определенный период, и между заходом на смену прошло пять дней, вполне возможно, что инфицирование произошло в этот период, о чем человек, может быть, даже и не знал", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области. По ее словам, заболевание выявили у медработника только к концу смены, когда у нее проявилась симптоматика коронавирусной инфекции.
Матвеева также отметила, что закрывать на карантин Вязовку пока не планируется. "В данном населенном пункте повышенной заболеваемости не регистрируется, поэтому о закрытии населенного пункта речи пока не идет", - добавила она.
Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин после того, как очаги COVID-19 были выявлены в двух ПНИ - в селе Черкасское Вольского района и селе Озерное Аткарского района. Кроме того, оба села - Черкасское и Озерное - после этого закрыли на карантин. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в Черкасском интернате возбудили уголовное дело о халатности.
Всего в области лабораторно подтверждены 3174 случая заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровели 1206.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
001201
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий РадаевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская область
Рекомендуем
Защитная маска
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Машина скорой помощи
В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова назвала ситуацию с изъятием детей в Оренбуржье ужасом
Защитные экраны на стойке размещения санатория Октябрьский в Сочи
Сочинские санатории приняли почти 600 туристов
Уборка брошенных на улицах Москвы автомобилей
В Мосгордуме раскрыли смысл идеи штрафовать владельцев брошенных машин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова назвала процент детей среди заболевших COVID-19
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич
Глава МИД Латвии спрогнозировал дату открытия границ европейских стран
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова рассказала о заполненности московских больниц на пике коронавируса
Олег Назаров
Историк прокомментировал возможную отмену постановления о пакте 1939 года
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин отметил своевременность поправок в Конституцию
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
В Удмуртии закрыли парки и зоопарк из-за роста заболеваемости COVID-19
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова рассказала, как Москва избежала "итальянского сценария" с COVID-19
Врач скорой помощи возле больницы в Коммунарке
В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2019
Лавров и генсек ООН обсудили ситуацию в Ливии и вопросы борьбы с COVID-19
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Памфилова призвала минимизировать контакты при голосовании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
Лента новостейМолния