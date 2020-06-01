Источником COVID-19 в интернате под Саратовом оказался медработник

САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коронавирус в Адоевщинский психоневрологический интернат в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, где произошло массовое заражение этой инфекцией, занес медработник, сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
О заболевании одного сотрудника интерната Роспотребнадзор сообщал 28 мая, а 31 мая стало известно о выявлении еще 101 случая COVID-19 среди сотрудников и проживающих в учреждении. В минсоцтруда области уточнили, что 14 человек из интерната госпитализированы, у остальных заболевание протекает бессимптомно. Губернатор Валерий Радаев потребовал детально разобраться и установить причины массового заражения COVID-19 в интернате.
"Халатности в данном случае здесь не усматривается, просто медицинский работник был протестирован, но не одна тест-система не дает 100-процентного результата... Вторая ситуация, что в Вязовке все, кто заходил на смену, тестировались за определенный период, и между заходом на смену прошло пять дней, вполне возможно, что инфицирование произошло в этот период, о чем человек, может быть, даже и не знал", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области. По ее словам, заболевание выявили у медработника только к концу смены, когда у нее проявилась симптоматика коронавирусной инфекции.
Матвеева также отметила, что закрывать на карантин Вязовку пока не планируется. "В данном населенном пункте повышенной заболеваемости не регистрируется, поэтому о закрытии населенного пункта речи пока не идет", - добавила она.
Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин после того, как очаги COVID-19 были выявлены в двух ПНИ - в селе Черкасское Вольского района и селе Озерное Аткарского района. Кроме того, оба села - Черкасское и Озерное - после этого закрыли на карантин. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в Черкасском интернате возбудили уголовное дело о халатности.
Всего в области лабораторно подтверждены 3174 случая заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровели 1206.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.