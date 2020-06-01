Руденя: тверские семьи с детьми 16 и 17 лет получат ЕДВ

"Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые президентом России, правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона. На областном уровне мы приняли еще одно решение - произведем единовременную выплату для семей с детьми 16 и 17 лет", - сказал глава региона, который в понедельник - в международный день защиты детей и Всемирный день родителей - в режиме видеоконференцсвязи пообщался с семьями Тверской области.