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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-06-01T17:39
https://ria.ru/20200601/1572307524.html
Руденя: тверские семьи с детьми 16 и 17 лет получат ЕДВ
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РИА Новости

Руденя: тверские семьи с детьми 16 и 17 лет получат ЕДВ

17:39 01.06.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на селекторном совещании с главами территорий
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на селекторном совещании с главами территорий
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 1 июн - РИА Новости. Тверские власти произведут единовременную выплату для семей с детьми 16 и 17 лет, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые президентом России, правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона. На областном уровне мы приняли еще одно решение - произведем единовременную выплату для семей с детьми 16 и 17 лет", - сказал глава региона, который в понедельник - в международный день защиты детей и Всемирный день родителей - в режиме видеоконференцсвязи пообщался с семьями Тверской области.
Глава региона поручил оперативно проработать порядок выплат, чтобы уже в ближайшее время жители Верхеволжья могли их получить.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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