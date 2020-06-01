В Петербурге число жертв коронавируса достигло 213

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 , подтвердила еще 9 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге , сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Среди них - шесть женщин от 48 до 83 лет и трое мужчин 56 и 78 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания – гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, заболевания печени и почек.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 364 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 16 313 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 5748 человек, 213 - скончались.