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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T17:35
https://ria.ru/20200601/1572307245.html
В Петербурге число жертв коронавируса достигло 213
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге число жертв коронавируса достигло 213

17:35 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще 9 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Среди них - шесть женщин от 48 до 83 лет и трое мужчин 56 и 78 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания – гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, заболевания печени и почек.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 364 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 16 313 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 5748 человек, 213 - скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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020101
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