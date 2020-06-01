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2020-06-01T20:44
https://ria.ru/20200601/1572306919.html
Историк прокомментировал возможную отмену постановления о пакте 1939 года
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РИА Новости

Историк прокомментировал возможную отмену постановления о пакте 1939 года

17:31 01.06.2020 (обновлено: 20:44 01.06.2020)
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© Фото : из архива Биографического института Александра ЗиновьеваОлег Назаров
Олег Назаров
© Фото : из архива Биографического института Александра Зиновьева
Олег Назаров. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Отмена постановления о пакте Молотова-Риббентропа стала бы демонстрацией политической воли российского государства к активному противодействию попыткам Запада представить Советский Союз в качестве одного из виновников начала Второй мировой войны, заявил РИА Новости член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", доктор исторических наук Олег Назаров.
Открытое письмо в поддержку внесенного в Госдуму законопроекта, отменяющего постановление Съезда народных депутатов СССР, осудившего советско-германский договор о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа), поступило в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина и автора законопроекта депутата Алексея Журавлева. Письмо подписали семь Героев России, Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, свыше 20 докторов и кандидатов исторических, юридических и политических наук, а также другие эксперты. Олег Назаров стал одним из подписантов.
"С точки зрения противодействия попыткам Запада представить историю по-своему отмена постановления станет демонстрацией готовности нашего государства и далее отстаивать свою правоту", - подчеркнул Назаров.
"Отменяя постановление 1989 года, мы на политическом уровне заявим о своей позиции, и у Запада больше не будет возможности кивать головой в прошлое и говорить: "Раз ваш съезд народных депутатов в свое время принял решение, то эта официальная позиция государства остается в силе", - добавил собеседник агентства.
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По словам Назарова, именно постановление 30-летней давности используется Западом в качестве последнего аргумента в дискуссиях о предвоенных событиях.
"Ведь по какому вопросу ни начинаешь полемизировать с западными историками, политологами, журналистами, то, когда им становится нечем крыть реальные факты, нечем отвечать по существу, они встают в позу и говорят: "О чем говорить, если ваши власти все давно заявили по поводу пакта!" - сказал Назаров.
По мнению историка, нынешние действия Запада в отношении истории войны - "это ягодки, посеянные 30 лет назад и которые мы сейчас собираем".
"Ведь то, что происходило в то время, очень напоминало игру в поддавки со стороны нашего государства. Мы не обозначали свою позицию, а в лучшем случае оправдывались. Но никакую войну, в том числе информационную, нельзя выиграть, только защищаясь", - отметил Назаров.
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"В последние годы эта игра уже не идет только в наши ворота. И нам сейчас надо продолжать активно выдвигать свою повестку дня, в том числе указывать западным странам, как на самом деле они в ХХ веке сотрудничали с гитлеровской Германией и тем самым приближали Вторую мировую войну. Важно освободиться от исторических "завалов", образовавшихся в годы перестройки и в начале 1990-х годов", - заключил эксперт.
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Алексей ЖуравлевВторая мировая война (1939-1945)Госдума РФВячеслав ВолодинСССР
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