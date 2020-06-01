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Вологодская область
2020-06-01T17:23
https://ria.ru/20200601/1572306598.html
Стартовал проект "Вологодские каникулы"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155078/91/1550789159_0:89:3042:1800_1036x0_80_0_0_9e5106b84670f7e1c7968247c6c81fca.jpg
РИА Новости

Стартовал проект "Вологодские каникулы"

17:23 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкУченица во время онлайн занятия
Ученица во время онлайн занятия
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Ученица во время онлайн занятия
ВОЛОГДА, 1 июн – РИА Новости. В Вологодской области стартовал проект "Вологодские каникулы" - в течение месяца с 1 июня по 1 июля учреждения дополнительного образования и школы продолжат дистанционные занятия для детей, сообщил в понедельник губернатор региона Олег Кувшинников, представляя проект в правительстве области.
В проекте принимают участие региональный центр дополнительного образования детей, Дом научной коллаборации, детский технопарк "Кванториум", школа традиционной народной культуры - всего более 20 учреждений дополнительного образования области. Учреждения готовят видеозанятия для детей по различным направлениям, видеоэкскурсии по вологодским музеям, записи спектаклей и концертов для детей вологодских творческих коллективов. Все видео, а также расписание занятий на следующий день выкладываются в группе проекта в сети "ВКонтакте".
"Мы не можем пока открыть загородные лагеря, пришкольные лагеря, все, к чему мы привыкли. Решение главного санитарного врача Российской Федерации запрещают регионам до 1 июля это сделать, поэтому мы запускаем интерактивный проект "Вологодские каникулы"",- сказал Кувшинников.
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Проект был представлен 29 мая на московском международном салоне "Образование" и получил высокую оценку экспертов.
"Сегодня мы проект запускаем, чтобы обеспечить досуг наших детей, чтобы они чувствовали себя комфортнее и были вовлечены в полезную деятельность", - сказал Кувшинников.
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Вологодская областьКванториумОлег Кувшинников
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