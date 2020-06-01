ВОЛОГДА, 1 июн – РИА Новости. В Вологодской области стартовал проект "Вологодские каникулы" - в течение месяца с 1 июня по 1 июля учреждения дополнительного образования и школы продолжат дистанционные занятия для детей, сообщил в понедельник губернатор региона . В Вологодской области стартовал проект "Вологодские каникулы" - в течение месяца с 1 июня по 1 июля учреждения дополнительного образования и школы продолжат дистанционные занятия для детей, сообщил в понедельник губернатор региона Олег Кувшинников , представляя проект в правительстве области.

В проекте принимают участие региональный центр дополнительного образования детей, Дом научной коллаборации, детский технопарк "Кванториум", школа традиционной народной культуры - всего более 20 учреждений дополнительного образования области. Учреждения готовят видеозанятия для детей по различным направлениям, видеоэкскурсии по вологодским музеям, записи спектаклей и концертов для детей вологодских творческих коллективов. Все видео, а также расписание занятий на следующий день выкладываются в группе проекта в сети "ВКонтакте".

"Мы не можем пока открыть загородные лагеря, пришкольные лагеря, все, к чему мы привыкли. Решение главного санитарного врача Российской Федерации запрещают регионам до 1 июля это сделать, поэтому мы запускаем интерактивный проект "Вологодские каникулы"",- сказал Кувшинников.

Проект был представлен 29 мая на московском международном салоне "Образование" и получил высокую оценку экспертов.