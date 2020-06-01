В Пензенской области начали первый этап снятия ограничений по COVID-19

САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник своим постановлением объявил переход региона на первый этап снятия ограничений из-за пандемии коронавируса , разрешены прогулки по двое, занятия физкультурой на воздухе, работа объектов сферы услуг, непродовольственных магазинов и дилерских центров.

Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 14 июня объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям разрешалось только выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.

"С 1 июня 2020 осуществить переход на первый этап снятия ограничений: возобновить работу предприятий и организаций, деятельность которых непосредственно связана с потребителями: сферы услуг; торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров; … дилерских центров. Установить возможность: занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе;… прогулок на улице не более двух человек вместе", - говорится в постановлении губернатора.

Уточняется, что при прогулках необходимо соблюдать социальное дистанцирование и исключать посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок, совместно заниматься спортом на улице могут не более двух человек с дистанцией не менее пяти метров между друг другом. Также поясняется, что непродовольственные магазины смогут открыться лишь при наличии отдельного входа с улицы и соблюдении предельного количества людей в торговом зале из расчета 4 квадратных метра на человека.

Документом также предусмотрено сохранение обязательного режима самоизоляции для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания, использование гигиенических масок при любом выходе на улицу. При этом населению рекомендуется использовать личный транспорт.

Всего в области лабораторно подтверждены 2417 случаев коронавируса. Скончались 19 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана , выздоровели 1855.