Мосгоризбирком готов к проведению голосования по Конституции

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком готов к проведению голосования по поправкам в конституцию 1 июля, сообщил РИА Новости зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Мы готовы", - заявил Реут, отвечая на вопрос о готовности к проведению голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.