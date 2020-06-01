Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T17:11
https://ria.ru/20200601/1572305894.html
Мосгоризбирком готов к проведению голосования по Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1036x0_80_0_0_84062135f488a88d667146a7328d3d50.jpg
РИА Новости

Мосгоризбирком готов к проведению голосования по Конституции

17:11 01.06.2020
49
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком готов к проведению голосования по поправкам в конституцию 1 июля, сообщил РИА Новости зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Мы готовы", - заявил Реут, отвечая на вопрос о готовности к проведению голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:49Голосование по поправкам в Конституцию
Путин поручил обеспечить безопасность на голосовании по Конституции
000014
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Минпромторг считает целесообразным обновить планы по импортозамещению
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин и Трамп заявили о важности диалога по стратегической стабильности
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед предложил страховать работников от безработицы
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров переговорил с Путиным и Мишустиным
Олег Назаров
Историк прокомментировал возможную отмену постановления о пакте 1939 года
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил обеспечить безопасность на голосовании по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Памфилова призвала минимизировать контакты при голосовании
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова рассказала о порядке голосования по Конституции на дому
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сергея Лебедева назначили начальником Следственного департамента МВД
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин: за 30 дней можно сделать шаги для борьбы с коронавирусом
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
ЦИК предусмотрел возможность голосования по Конституции на улице
Лидия Михеева
В ОП рассказали о подготовке наблюдателей к голосованию по Конституции
Молодой человек держит Конституцию Российской Федерации
Путин прокомментировал выбор даты голосования по поправкам к Конституции
Кабинка для голосования на избирательном участке
Памфилова рассказала о безопасности на участках при голосовании
Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о выборе даты голосования по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
Лента новостейМолния