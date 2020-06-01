Путин: за 30 дней можно сделать шаги для борьбы с коронавирусом

"На фоне меняющейся ситуации и улучшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией, в борьбе с эпидемией у нас есть возможность в течение следующих 30 дней - целый месяц ещё - предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации", - сказал Путин на заседании рабочей группы по по поправкам в Конституцию по видеосвязи.