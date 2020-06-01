Путин: за 30 дней можно сделать шаги для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На фоне меняющейся ситуации с коронавирусом за 30 дней до возможного голосования по поправкам в конституцию можно предпринять очередные шаги для борьбы с вирусом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На фоне меняющейся ситуации и улучшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией, в борьбе с эпидемией у нас есть возможность в течение следующих 30 дней - целый месяц ещё - предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации", - сказал Путин на заседании рабочей группы по по поправкам в Конституцию по видеосвязи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.