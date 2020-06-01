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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T17:04
https://ria.ru/20200601/1572305428.html
Путин: за 30 дней можно сделать шаги для борьбы с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572305292_0:0:2985:1680_1036x0_80_0_0_9b82623d979cf5855a8da76567d81bbf.jpg
РИА Новости

Путин: за 30 дней можно сделать шаги для борьбы с коронавирусом

17:04 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На фоне меняющейся ситуации с коронавирусом за 30 дней до возможного голосования по поправкам в конституцию можно предпринять очередные шаги для борьбы с вирусом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На фоне меняющейся ситуации и улучшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией, в борьбе с эпидемией у нас есть возможность в течение следующих 30 дней - целый месяц ещё - предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации", - сказал Путин на заседании рабочей группы по по поправкам в Конституцию по видеосвязи.
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы о внесении поправок в Конституцию
Вчера, 16:49Голосование по поправкам в Конституцию
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