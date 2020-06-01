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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T16:54
https://ria.ru/20200601/1572304989.html
Три отделения больницы в Пермском крае закрыли из-за вспышки COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

Три отделения больницы в Пермском крае закрыли из-за вспышки COVID-19

16:54 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 1 июн - РИА Новости. Хирургическое, педиатрическое и терапевтическое отделения Октябрьской районной больницы Пермского края ушли на карантин, коронавирусная инфекция подтверждена у 10 пациентов медучреждения, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"С 30 мая в ГБУЗ ПК "Октябрьская ЦРБ" закрыты на приём и выписку пациентов отделение хирургии, педиатрии и терапевтическое отделение. Коронавирус на данный момент подтвержден у 10 пациентов", - рассказали в ведомстве.
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Первоначально коронавирус был выявлен у двух больных. После этого сотрудников и пациентов, общавшихся с заболевшими, проверили на COVID-19. Специалисты нашли инфекцию еще у восьми пациентов.
"Сотрудниками Роспотребнадзора определен круг контактных лиц, они изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Всем проведены тесты на коронавирус", - добавили в ведомстве.
В больнице проводятся противоэпидемические мероприятия. На карантин отправлены 46 медработников и 41 пациент. Больных закрытых на карантин отделений временно принимают специально развернутые отделения терапии и педиатрии в поселке Сарс (Октябрьский район).
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По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1782 человек, выздоровели 943 пациента, 59 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,4 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Октябрьский районПермский край
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