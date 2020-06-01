Три отделения больницы в Пермском крае закрыли из-за вспышки COVID-19

ПЕРМЬ, 1 июн - РИА Новости. Хирургическое, педиатрическое и терапевтическое отделения Октябрьской районной больницы Хирургическое, педиатрическое и терапевтическое отделения Октябрьской районной больницы Пермского края ушли на карантин, коронавирусная инфекция подтверждена у 10 пациентов медучреждения, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

"С 30 мая в ГБУЗ ПК "Октябрьская ЦРБ" закрыты на приём и выписку пациентов отделение хирургии, педиатрии и терапевтическое отделение. Коронавирус на данный момент подтвержден у 10 пациентов", - рассказали в ведомстве.

Первоначально коронавирус был выявлен у двух больных. После этого сотрудников и пациентов, общавшихся с заболевшими, проверили на COVID-19. Специалисты нашли инфекцию еще у восьми пациентов.

"Сотрудниками Роспотребнадзора определен круг контактных лиц, они изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Всем проведены тесты на коронавирус", - добавили в ведомстве.

В больнице проводятся противоэпидемические мероприятия. На карантин отправлены 46 медработников и 41 пациент. Больных закрытых на карантин отделений временно принимают специально развернутые отделения терапии и педиатрии в поселке Сарс ( Октябрьский район ).

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1782 человек, выздоровели 943 пациента, 59 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,4 тысячи пермяков.