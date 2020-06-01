Зеленский рассказал, чем интересен разговор Порошенко и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту

"Я ничего не знаю о деталях этой договоренности: была ли она достигнута или не состоялась, и существовала ли вообще. Меня интересует лишь то, каким образом это было записано в офисе президента", — подчеркнул Зеленский.

Он призвал не втягивать Украину в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах. Как заявил глава государства, ему не хочется, чтобы скандал с обнародованными аудиозаписями "подорвал" союз Вашингтона и Киева.

"Сейчас у нас есть двухпартийная поддержка в США — в конгрессе и в сенате. И у нас есть поддержка президента страны. Эти записи не являются для нас приоритетными", — сказал он.

Зеленский отметил, что Украина не собирается вмешиваться в политические процессы в других странах и в грядущую избирательную кампанию, в частности.

В середине мая внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись, на которой, предположительно, Байден предлагает Порошенко миллиард долларов за отставку Шокина . Генпрокурор занимался расследованием незаконной деятельности нефтегазовой компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента — Хантер Байден . Burisma подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и хищении государственных средств. Один из разговоров также касался отсутствия коалиции в украинском парламенте.

Деркач заявил, что все записи, полученные от журналистов, переданы в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела. Как указал депутат, они доказывают участие политиков в коррупции и госизмене.