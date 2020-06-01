Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T17:39
https://ria.ru/20200601/1572304096.html
Зеленский рассказал, чем интересен разговор Порошенко и Байдена
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571722655_0:283:3101:2027_1036x0_80_0_0_ffa0d36d1975b7a098c997c3ba2ddd07.jpg
РИА Новости

Зеленский рассказал, чем интересен разговор Порошенко и Байдена

16:43 01.06.2020 (обновлено: 17:39 01.06.2020)
7069
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его больше всего заинтересовало в аудиозаписи разговора якобы экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена по поводу увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора. Об этом он сообщил в интервью британской газете The Telegraph.
"Я ничего не знаю о деталях этой договоренности: была ли она достигнута или не состоялась, и существовала ли вообще. Меня интересует лишь то, каким образом это было записано в офисе президента", — подчеркнул Зеленский.
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
21 мая, 08:00
"Измена — это правильно!" Почему Порошенко не боится скандала с записями
Он призвал не втягивать Украину в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах. Как заявил глава государства, ему не хочется, чтобы скандал с обнародованными аудиозаписями "подорвал" союз Вашингтона и Киева.
"Сейчас у нас есть двухпартийная поддержка в США — в конгрессе и в сенате. И у нас есть поддержка президента страны. Эти записи не являются для нас приоритетными", — сказал он.
Зеленский отметил, что Украина не собирается вмешиваться в политические процессы в других странах и в грядущую избирательную кампанию, в частности.
В середине мая внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись, на которой, предположительно, Байден предлагает Порошенко миллиард долларов за отставку Шокина. Генпрокурор занимался расследованием незаконной деятельности нефтегазовой компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента — Хантер Байден. Burisma подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и хищении государственных средств. Один из разговоров также касался отсутствия коалиции в украинском парламенте.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
25 мая, 21:55
США фактически создали из Украины протекторат, заявил Небензя
Деркач заявил, что все записи, полученные от журналистов, переданы в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела. Как указал депутат, они доказывают участие политиков в коррупции и госизмене.
Демократы в США ранее организовали процесс импичмента против президента Дональда Трампа из-за подозрений в том, что он задержал военную помощь Киеву, потребовав в обмен на это провести расследование против своего политического оппонента Байдена и его сына Хантера. По словам американского лидера, он лишь пытался добиться от властей Украины борьбы с коррупцией. Сенат оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
30 апреля, 18:43
Порошенко пожаловался Зеленскому на уголовное преследование
414620430
Обсудить 5
Андрей ДеркачХантер БайденДональд ТрампДжо БайденСитуация на УкраинеВиктор ШокинПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
То есть президента предатель страны не интересует. Интересная позиция. А что вообще делает президент, если его не интересует безопасность страны? Функции какие? Про умение играть на рояле мне известно, а какие ещё?
1 июня, 18:31
Андрей Романов
930000
.."каким образом это было записано в офисе президента"... На фонограф Эдисона... Все-равно никто не знает, как он выглядит...
1 июня, 16:59
YSYar S
1100000
Рекомендуем
Озеро Байкал
Чешская путешественница рассказала, что ее поразило в России
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
МИД резко ответил на заявления о "причастности" России к протестам в США
Богдан Вечирко
Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
СМИ: способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца
Защитная маска
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
Участник протестов в Гонконге
Пекин применит в Гонконге законы своего противника
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
В ООН прокомментировали инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
Смартфон
Изображение из интернета "убило" смартфоны Samsung
Акция протеста в городе Окленд в штате Калифорния, США
Журналист из США оценил слова о причастности России к беспорядкам
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Международная изоляция: Китай выдавил Трампа из ВОЗ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
Лента новостейМолния