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Культура
2020-06-01T21:07
https://ria.ru/20200601/1572304021.html
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
https://cdn21.img.ria.ru/images/83074/82/830748258_14:0:476:260_1036x0_80_0_0_77cdc0c67e49e85765098923f86d93f7.jpg
РИА Новости

На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго

21:07 01.06.2020
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РИА Новости. Екатерина Чеснокова, STF
РИА Новости. Екатерина Чеснокова, STF
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский актер Джон Кьюсак, известный по главным ролям в фильмах "Интуиция", "1408" и "2012", разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что подвергся нападению чикагских полицейских, когда снимал акцию протеста, сообщает Deadline.
"Копам не понравилось, что я снимал горящую машину, поэтому они напали на меня с дубинками и ударили мой велосипед. Можете послушать", — подписал ролик Кьюсак.
На видео слышно, что офицеры кричат на актера "проваливай отсюда", а затем раздается характерный звук, когда бьют по металлу. "Хорошо, хорошо", — говорит актер.
Позже Джон Кьюсак сделал еще несколько постов, в том числе показал группу миротворцев, которые, по словам актера, и "починили" его средство передвижения дубинками.
В конце мая в ряде городов США вспыхнули массовые акции протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
В Сети появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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