На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго

На видео слышно, что офицеры кричат на актера "проваливай отсюда", а затем раздается характерный звук, когда бьют по металлу. "Хорошо, хорошо", — говорит актер.

В Сети появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.