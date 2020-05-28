Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T02:20
https://ria.ru/20200528/1572091895.html
Трамп поручил ускорить расследование смерти афроамериканца при задержании
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825052_0:0:2930:1648_1036x0_80_0_0_9dfeff033b72ed26175f45742e4b65c5.jpg
РИА Новости

Трамп поручил ускорить расследование смерти афроамериканца при задержании

02:20 28.05.2020
1168
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил ускорить расследование инцидента в Миннеаполисе, штат Миннесота, где после жесткого обращения со стороны полицейских скончался афроамериканец, что вызвало массовые протесты.

"По моей распоряжению ФБР и Министерство юстиции уже вовсю расследуют очень печальную и трагическую смерть Джорджа Флойда в Миннесоте. Я просил ускорить это расследование и очень высоко оцениваю всю работу, проделанную местными правоохранительными органами. Я искренне сочувствую семье и друзьям Джорджа. Правосудие свершится!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех стражей порядка, которые принимали участие в задержании. Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей призвал арестовать полицейского, который встал коленом на шею задержанного. В городе прошли акции протеста, демонстранты повредили несколько полицейских автомобилей и витрины магазинов.
Полицейская машина в США
8 мая, 04:11
В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
821400
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАМиннесотаВ мире
Рекомендуем
Кобра
Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи
Кадр из сериала В Филадельфии всегда солнечно
Ситком "В Филадельфии всегда солнечно" стал самым длинным в истории
Логотип компании Huawei
Китай разочаровало решение канадского суда по делу финдиректора Huawei
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал наложить вето на продление программ слежки
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская пожаловалась на "отыгрывающихся" на ней мужчин
Основатель Facebook Марк Цукерберг
Цукерберг раскритиковал Twitter из-за "значка неправды" на твите Трампа
Самолет
Из Петербурга в Ташкент вывезли около 250 граждан Узбекистана
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал высказывание Шредера об украинском после
Вид с моря на Гонконг
Китай отказался обсуждать в СБ ООН ситуацию вокруг Гонконга
Салон самолета. Архивное фото
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Заседание Верховной рады Украины
Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского языка
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День первый
К актрисе из сериала "Ранетки" в дом пытались залезть злоумышленники
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев
Куклачев рассказал, что делать с заразившейся коронавирусом кошкой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 158 тысяч
06:54Выпущено масштабное обновление для Windows 10
06:53В Приамурье педиатр приняла около ста пациентов до подтверждения COVID-19
06:40Минздрав рассказал о проблемах с первичной медпомощью в России
06:38Синоптики рассказали о двух надвигающихся на Приморье циклонах
06:35В США рассказали, как относятся к работе реактора в Бушере
06:33В Германии за сутки выявили 353 случая COVID-19
06:14Пациенты читинского онкодиспансера с COVID-19 останутся в медучреждении
06:06Великобритания временно закрыла посольство в КНДР
06:02Минздрав изучает вопрос переноса сроков введения маркировки лекарств
06:00Госдеп: Иран вряд ли сможет запустить реактор в Араке в прежнем виде
05:56В Бурятии тушат лесной пожар в болотистой местности
05:54Полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Москвы в ДФО
05:52В Японии отложили исследования по размещению наземной системы ПРО
05:37В Приморье сформировали неснижаемый запас лекарств против COVID-19
05:16Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
05:11Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи
05:07Сирийцы в Заевфратье попросили Россию чаще привозить гумпомощь
05:05Климатологи рассказали о температурных аномалиях летом в Сибири
05:01В одном из районов Бурятии сняли карантин по COVID-19
Лента новостейМолния