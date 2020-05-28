Трамп поручил ускорить расследование смерти афроамериканца при задержании

"По моей распоряжению ФБР и Министерство юстиции уже вовсю расследуют очень печальную и трагическую смерть Джорджа Флойда в Миннесоте. Я просил ускорить это расследование и очень высоко оцениваю всю работу, проделанную местными правоохранительными органами. Я искренне сочувствую семье и друзьям Джорджа. Правосудие свершится!" - написал Трамп в Twitter .

Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.