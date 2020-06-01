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Член ОП и глава ФЗНЦ инициирует массовый иск в отношении Twitter
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РИА Новости

Член ОП и глава ФЗНЦ инициирует массовый иск в отношении Twitter

16:38 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты по по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич будет инициировать массовый иск в отношении социальной сети Twitter, об этом он сообщил РИА Новости.
"Я, как человек, пострадавший от безосновательной цензуры Twitter, буду инициировать в отношении данной социальной сети массовый иск", - рассказал Малькевич.
В своем Telegram-канале член ОП РФ также напомнил, что "от незаконных и необоснованных действий Twitter" пострадали многие пользователи соцсети.
"У сотен тысяч пользователей по всему миру "просто так" были удалены аккаунты с массой подписчиков и публикаций. Поскольку блокировка Twitter всех "неудобных" носит уже катастрофически массовый характер, Фонд защиты национальных ценностей принял решение стать своеобразным центром для сбора информации обо всех пострадавших. После того, как мы наберем необходимый материал, будет заключен договор с лучшими американскими юристами на представление наших интересов. И первый шаг здесь – подача массового иска к Twitter ото всех тех, кто пострадал от незаконных действий этой соцсети", - написал Малькевич в телеграм.
Twitter ранее неоднократно блокировал аккаунты российских пользователей. Были, например, в прошлом ограничены доступы к аккаунтам Россотрудничества, проекта "Хорошие новости", а также реклама с аккаунтов телеканала RT и информационного агентства Sputnik.
Президент США Дональд Трамп
29 мая, 22:29Сказано в эфире
Трамп против Twitter. Кто победит?Президент США Дональд Трамп подписал указ о снятии с соцсетей иммунитета за размещение контента третьими лицами. Согласно документу, правительство Соединённых Штатов должно подготовить нормативно-правовую базу для регулирования деятельности социальных сетей.
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Александр МалькевичФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)TwitterОбщество
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