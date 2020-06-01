Член ОП и глава ФЗНЦ инициирует массовый иск в отношении Twitter

"У сотен тысяч пользователей по всему миру "просто так" были удалены аккаунты с массой подписчиков и публикаций. Поскольку блокировка Twitter всех "неудобных" носит уже катастрофически массовый характер, Фонд защиты национальных ценностей принял решение стать своеобразным центром для сбора информации обо всех пострадавших. После того, как мы наберем необходимый материал, будет заключен договор с лучшими американскими юристами на представление наших интересов. И первый шаг здесь – подача массового иска к Twitter ото всех тех, кто пострадал от незаконных действий этой соцсети", - написал Малькевич в телеграм.