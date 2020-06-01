Член ОП и глава ФЗНЦ инициирует массовый иск в отношении Twitter

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты по по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич будет инициировать массовый иск в отношении социальной сети Twitter, об этом он сообщил РИА Новости.
"Я, как человек, пострадавший от безосновательной цензуры Twitter, буду инициировать в отношении данной социальной сети массовый иск", - рассказал Малькевич.
"У сотен тысяч пользователей по всему миру "просто так" были удалены аккаунты с массой подписчиков и публикаций. Поскольку блокировка Twitter всех "неудобных" носит уже катастрофически массовый характер, Фонд защиты национальных ценностей принял решение стать своеобразным центром для сбора информации обо всех пострадавших. После того, как мы наберем необходимый материал, будет заключен договор с лучшими американскими юристами на представление наших интересов. И первый шаг здесь – подача массового иска к Twitter ото всех тех, кто пострадал от незаконных действий этой соцсети", - написал Малькевич в телеграм.
Twitter ранее неоднократно блокировал аккаунты российских пользователей. Были, например, в прошлом ограничены доступы к аккаунтам Россотрудничества, проекта "Хорошие новости", а также реклама с аккаунтов телеканала RT и информационного агентства Sputnik.
29 мая, 22:29Сказано в эфиреТрамп против Twitter. Кто победит?Президент США Дональд Трамп подписал указ о снятии с соцсетей иммунитета за размещение контента третьими лицами. Согласно документу, правительство Соединённых Штатов должно подготовить нормативно-правовую базу для регулирования деятельности социальных сетей.