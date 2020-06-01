Крашенинников: обществу пора принимать решение по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обществу пора принимать системное решение на общероссийском голосовании по поводу внесения поправок в конституцию, считает сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"С правовой точки зрения поправки в конституцию не только готовы, но и в значительной степени уже прошли практическую обкатку. И до вступления в силу поправок необходимо, конечно же, проведение Общероссийского голосования. И это даст возможность государству и обществу фрагментарные практические наработки преобразовать в систему социальных гарантий, единства публичной власти, открытости государственного управления... Из наработок и появившегося опыта пора обществу принимать системное решение. Таким решением общества является, конечно же, общероссийское голосование", - сказал Крашенинников на рабочем совещании с президентом РФ.
Он отметил, что ряд наработок уже видны, особенно это касается поправок социального блока, так как они оказались очень востребованными.
Крашенинников также отметил, что, по его мнению, в условиях пандемии как никогда раскрылась система единства публичной власти.
"Мы знаем, что сейчас работает группа государственного совета по этому поводу. И в принципе мы видим, что поручения все и единство публичной власти особенно в борьбе с пандемией используются, на мой взгляд, очень хорошо, очень здорово", - добавил Крашенинников.