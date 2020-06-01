Крашенинников: обществу пора принимать решение по поправкам в Конституцию

"С правовой точки зрения поправки в конституцию не только готовы, но и в значительной степени уже прошли практическую обкатку. И до вступления в силу поправок необходимо, конечно же, проведение Общероссийского голосования. И это даст возможность государству и обществу фрагментарные практические наработки преобразовать в систему социальных гарантий, единства публичной власти, открытости государственного управления... Из наработок и появившегося опыта пора обществу принимать системное решение. Таким решением общества является, конечно же, общероссийское голосование", - сказал Крашенинников на рабочем совещании с президентом РФ.