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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T16:37
https://ria.ru/20200601/1572303566.html
Крашенинников: обществу пора принимать решение по поправкам в Конституцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418537_0:0:3205:1803_1036x0_80_0_0_e29f942da374c16804cebf8b39a33004.jpg
РИА Новости

Крашенинников: обществу пора принимать решение по поправкам в Конституцию

16:36 01.06.2020 (обновлено: 16:37 01.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обществу пора принимать системное решение на общероссийском голосовании по поводу внесения поправок в конституцию, считает сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"С правовой точки зрения поправки в конституцию не только готовы, но и в значительной степени уже прошли практическую обкатку. И до вступления в силу поправок необходимо, конечно же, проведение Общероссийского голосования. И это даст возможность государству и обществу фрагментарные практические наработки преобразовать в систему социальных гарантий, единства публичной власти, открытости государственного управления... Из наработок и появившегося опыта пора обществу принимать системное решение. Таким решением общества является, конечно же, общероссийское голосование", - сказал Крашенинников на рабочем совещании с президентом РФ.
Он отметил, что ряд наработок уже видны, особенно это касается поправок социального блока, так как они оказались очень востребованными.
Крашенинников также отметил, что, по его мнению, в условиях пандемии как никогда раскрылась система единства публичной власти.
"Мы знаем, что сейчас работает группа государственного совета по этому поводу. И в принципе мы видим, что поручения все и единство публичной власти особенно в борьбе с пандемией используются, на мой взгляд, очень хорошо, очень здорово", - добавил Крашенинников.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
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