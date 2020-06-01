В РПЦ поддержали предложение о реформе системы органов опеки

"Да, систему органов опеки нужно реформировать. Об этом мы тоже неоднократно говорили", - написал в своем Telegram Рулинский.

Ранее в Синодальном отделе поддержали инициативы Кузнецовой ограничить продажи в аптеках лекарственных препаратов для абортов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов. Кроме того, в Русской православной церкви призвали законодательно закрепить обязательное доабортное консультирование у психолога или социального работника.