Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-06-01T16:41
https://ria.ru/20200601/1572303250.html
В РПЦ поддержали предложение о реформе системы органов опеки
https://cdn22.img.ria.ru/images/151907/40/1519074034_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_05a54b5908444951d251ba8b0a67c4dc.jpg
РИА Новости

В РПЦ поддержали предложение о реформе системы органов опеки

16:35 01.06.2020 (обновлено: 16:41 01.06.2020)
783
© Depositphotos / belchonockРебенок с фигуркой семьи в руках
Ребенок с фигуркой семьи в руках
© Depositphotos / belchonock
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В Русской православной церкви поддерживают предложение уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой о реформе системы опеки и попечительства, заявил в понедельник пресс-секретарь Синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Василий Рулинский.
Ранее Кузнецова во время онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила о "системных сбоях" в работе органов опеки. По ее словам, число обращений с жалобами на работу органов опеки выросло на 23%, а "прокурорские проверки, работа следственных органов дают основание полагать о наличии системных сбоев в работе данной структуры". В качестве решения Кузнецова предложила президенту реформировать всю систему опеки.
"Да, систему органов опеки нужно реформировать. Об этом мы тоже неоднократно говорили", - написал в своем Telegram Рулинский.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 14:39
Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки
Ранее в Синодальном отделе поддержали инициативы Кузнецовой ограничить продажи в аптеках лекарственных препаратов для абортов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов. Кроме того, в Русской православной церкви призвали законодательно закрепить обязательное доабортное консультирование у психолога или социального работника.
Здание Государственной Думы РФ
18 мая, 22:30
В Госдуму внесли законопроект о выплатах детям под опекой
2300010
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияАнна КузнецоваНовости - Религия и мировоззрениеВасилий РулинскийВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Полиция Израиля
В Израиле арестовали преступную группу, торговавшую россиянками
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки
В Кирове пресекли деятельность запрещенной экстремистской организации
В Кирове задержали экстремистов из "СССР"* — "Союза славянских сил Руси"*
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова назвала ситуацию с изъятием детей в Оренбуржье ужасом
Врач делает узи беременной женщине
Более 80% россиян за введение мер поддержки для беременных, показал опрос
Папа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра
Папа Франциск назначил архиепископа д'Аниелло новым нунцием в России
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Член ОП и глава ФЗНЦ инициирует массовый иск в отношении Twitter
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказал о снижении коэффициента рождаемости в России
Демонстрант, выступающий против абортов, во время митинга у здания Конституционного суда в Сеуле, Южная Корея. 11 апреля 2019
В РПЦ поддержали идею ограничить продажу абортивных препаратов в аптеках
Логотип мессенджера Telegram
РПЦ назвала анонимные каналы в Telegram "новой формой гонений на церковь"
Санаторий Октябрьский в Сочи
Депутат Госдумы спрогнозировал снятие ограничений для внутреннего туризма
Открытие речной навигации в Москве
Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются 2 июня
Полицейский
В Оренбургской области объяснили ситуацию с изъятием детей из семьи
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию
Вспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
Лента новостейМолния