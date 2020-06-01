В РПЦ поддержали предложение о реформе системы органов опеки

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В Русской православной церкви поддерживают предложение уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой о реформе системы опеки и попечительства, заявил в понедельник пресс-секретарь Синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Василий Рулинский.
Ранее Кузнецова во время онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила о "системных сбоях" в работе органов опеки. По ее словам, число обращений с жалобами на работу органов опеки выросло на 23%, а "прокурорские проверки, работа следственных органов дают основание полагать о наличии системных сбоев в работе данной структуры". В качестве решения Кузнецова предложила президенту реформировать всю систему опеки.
"Да, систему органов опеки нужно реформировать. Об этом мы тоже неоднократно говорили", - написал в своем Telegram Рулинский.
Ранее в Синодальном отделе поддержали инициативы Кузнецовой ограничить продажи в аптеках лекарственных препаратов для абортов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов. Кроме того, в Русской православной церкви призвали законодательно закрепить обязательное доабортное консультирование у психолога или социального работника.