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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T21:05
https://ria.ru/20200601/1572302772.html
Памфилова: оттягивать голосование по поправкам в Конституцию не стоит
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568256770_0:219:3003:1908_1036x0_80_0_0_c0d6526f833855d8c3d66db742643e02.jpg
РИА Новости

Памфилова: оттягивать голосование по поправкам в Конституцию не стоит

16:28 01.06.2020 (обновлено: 21:05 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что оттягивание проведения голосования по поправкам в конституцию повлечет дополнительные расходы.
"Единственное, что мы приостановили - непосредственно то, что завязано на день голосования, например, прием заявлений по мобильному избирателю и так далее. Наработано, сделан хороший задел, и чем дальше оттягивать голосование, тем больше вероятность, что этот задел будет размываться, и нам многие вещи придется заново делать, а это влечет за собой выделение дополнительных ресурсов, довольно существенных", - сказала Памфилова на совещании с президентом РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
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15501838
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Голосование по поправкам в КонституциюЦИК РФЭлла ПамфиловаКонституция РФПолитика
Популярные комментарии
Как можно голосовать "пакетом" за поправки к Конституции, не зная, к чему они приведут? И если хотя бы с одной поправкой не согласен, то будешь голосовать против всего "пакета"! Или власть надеется, что большинство ей доверяет и проголосует за, не вникая в суть...
1 июня, 16:40
igor.guess
2800002
не когда не разу не принимали не одного закона в пользу граждан , так скажите чего ради сейчас им меняться
1 июня, 16:39
GGulldjn
2420002
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