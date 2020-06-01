Памфилова: оттягивать голосование по поправкам в Конституцию не стоит

"Единственное, что мы приостановили - непосредственно то, что завязано на день голосования, например, прием заявлений по мобильному избирателю и так далее. Наработано, сделан хороший задел, и чем дальше оттягивать голосование, тем больше вероятность, что этот задел будет размываться, и нам многие вещи придется заново делать, а это влечет за собой выделение дополнительных ресурсов, довольно существенных", - сказала Памфилова на совещании с президентом РФ.