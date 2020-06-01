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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T16:19
https://ria.ru/20200601/1572302275.html
Путин заявил, что надо вернуться к работе по поправкам в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572301892_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0a480fac8569f9758f456aeaf49edcd3.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что надо вернуться к работе по поправкам в Конституцию

16:19 01.06.2020
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© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, обстановка стабилизируется, мы возвращаемся к нормальной жизни, и надо продолжить работу по поправкам в конституцию, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе, должны подумать и о работе над поправками в конституцию", - сказал он в ходе рабочего совещания.
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"За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, произошли серьезные события, и в целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу - не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется. Поэтому нам нужно вместе с вами еще раз вернуться к совместной работе над поправками в конституцию", - отметил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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