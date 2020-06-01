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Прокурор попросил два года колонии экс-начальнику саратовского главка МЧС
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РИА Новости

Прокурор попросил два года колонии экс-начальнику саратовского главка МЧС

16:09 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗале заседаний в суде
Зале заседаний в суде
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Гособвинитель в понедельник в ходе прений сторон попросил приговорить бывшего начальника главка МЧС по Саратовской области генерал-майора Игоря Качева, обвиняемого в превышении полномочий при выполнении госконтракта, к двум годам колонии-поселения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Пресс-служба МЧС РФ 28 ноября 2018 года сообщала о задержании начальника областного главка генерал-майора Игоря Качева в рамках "мероприятий по пресечению коррупции". С 29 ноября 2018 года Качев был отстранен от должности, а с февраля 2019 года вместо него назначен Алексей Татаркин. По данным прокуратуры, Качеву предъявлено обвинение в превышении полномочий при выполнении госконтракта. Слушание дела в Волжском районном суде проходит со 2 декабря, но в марте заседание, на котором планировалось перейти к прениям сторон, перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.
"Прокуратура сегодня выступила в прениях сторон только. Прокурор попросил наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением... права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, предусматривающих выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций или функций представителя власти на срок два года", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что гособвинитель также попросил полностью удовлетворить гражданский иск к Качеву на сумму 6,2 миллиона рублей, предъявленный потерпевшей стороной, а меру пресечения подсудимому в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
По ее словам, следующее заседание, на котором в прениях планируется выступление стороны защиты, запланировано на 14.00 (13.00 мск) 3 июня.
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