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2020-06-01T16:05
https://ria.ru/20200601/1572301354.html
В Великобритании выступили против возвращения России в формат G7
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РИА Новости

В Великобритании выступили против возвращения России в формат G7

16:03 01.06.2020 (обновлено: 16:05 01.06.2020)
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© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
Вид на Тауэрский мост в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти Великобритании выступают против возвращения России в формат G7, однако оставляют за любой страной, проводящей саммит, решение о том, кто войдет в список приглашенных, передает агентство Рейтер заявление представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны - Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Позднее директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить "будущее Китая".
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Вчера, 12:41
В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7
Представитель Джонсона заявил, что премьер будет ожидать детальных предложений США. "Мы посмотрим на детали того, что предлагают США. По традиции страна, которая председательствует в G7, приглашает других лидеров поучаствовать в качестве гостей на саммите", - сказал он.
Он также отметил, что Великобритания "пока не видит свидетельств изменившегося поведения, которое могло бы обосновать возвращение" России в G7. "Мы не стали бы поддерживать её возвращения как члена группы", - заявил представитель Джонсона.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле пока не знают деталей идеи президента США Дональда Трампа о приглашении РФ на саммит G7: непонятно, является ли это официальной инициативой.
Формат "большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
31 мая, 12:17
"Клуб друзей США". Пушков отреагировал на планы позвать РФ на саммит G7
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G7Борис ДжонсонДональд ТрампДмитрий ПесковМоскваЮжная КореяСШАВ мире
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