В Великобритании выступили против возвращения России в формат G7

Представитель Джонсона заявил, что премьер будет ожидать детальных предложений США. "Мы посмотрим на детали того, что предлагают США. По традиции страна, которая председательствует в G7, приглашает других лидеров поучаствовать в качестве гостей на саммите", - сказал он.