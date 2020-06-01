Регионы не отказываются от заказов на ИВЛ "Авента-М", заявил Мантуров

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские регионы не отказываются от ранее сделанных заказов на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", их производство продолжается, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на "Уральском приборостроительном заводе" компании КРЭТ, использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор с 12 мая на время расследования приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года.
Отвечая на вопрос, отказались ли какие-то больницы от аппаратов ИВЛ "Авента-М", Мантуров сказал: "Производство аппаратов продолжается в соответствии с контрактными обязательствами, а регионы не отказываются от ранее сделанных заказов".
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