Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T15:51
https://ria.ru/20200601/1572300353.html
Регионы не отказываются от заказов на ИВЛ "Авента-М", заявил Мантуров
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377273_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_94db09c0ac839ca991c2bb777b362944.jpg
РИА Новости

Регионы не отказываются от заказов на ИВЛ "Авента-М", заявил Мантуров

15:51 01.06.2020
163
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские регионы не отказываются от ранее сделанных заказов на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", их производство продолжается, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на "Уральском приборостроительном заводе" компании КРЭТ, использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор с 12 мая на время расследования приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
24 мая, 08:10Распространение нового коронавируса
Власти Тувы рассказали об использовании аппаратов ИВЛ "Авента-М"
Отвечая на вопрос, отказались ли какие-то больницы от аппаратов ИВЛ "Авента-М", Мантуров сказал: "Производство аппаратов продолжается в соответствии с контрактными обязательствами, а регионы не отказываются от ранее сделанных заказов".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
210007
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКонцерн Радиоэлектронные технологииДенис МантуровФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваСанкт-ПетербургЭкономика
Рекомендуем
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
Вспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Смартфон
Изображение из интернета "убило" смартфоны Samsung
Производственный корпус лаборатории
Мантуров рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19
Американские флаги в Вашингтоне
Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
Американские доллары
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Акция протеста в городе Окленд в штате Калифорния, США
Журналист из США оценил слова о причастности России к беспорядкам
Президент РФ Владимир Путин
В России выделят до миллиарда рублей на субсидии транзита контейнеров
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Международная изоляция: Китай выдавил Трампа из ВОЗ
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Россия может стать экспортером препарата против COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля
Участник протестов в Гонконге
Пекин применит в Гонконге законы своего противника
Кадры обрушившегося железнодорожного моста в Мурманске
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
Лента новостейМолния