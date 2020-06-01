Регионы не отказываются от заказов на ИВЛ "Авента-М", заявил Мантуров

Отвечая на вопрос, отказались ли какие-то больницы от аппаратов ИВЛ "Авента-М", Мантуров сказал: "Производство аппаратов продолжается в соответствии с контрактными обязательствами, а регионы не отказываются от ранее сделанных заказов".