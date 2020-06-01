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2020-06-01T15:38
https://ria.ru/20200601/1572299377.html
В Совфеде назвали пакт Молотова-Риббентропа вынужденным шагом для СССР
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РИА Новости

В Совфеде назвали пакт Молотова-Риббентропа вынужденным шагом для СССР

15:37 01.06.2020 (обновлено: 15:38 01.06.2020)
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© Фото : Public domainМолотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
© Фото : Public domain
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пакт Молотова-Риббентропа после Мюнхенского соглашения и череды пактов между европейскими странами был вынужденным дипломатическим шагом для СССР, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев внес в нижнюю палату законопроект, которым предлагается признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания советско-германского договора о ненападении от 1939 года. По мнению депутата, постановление "не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил". Думскую инициативу поддержали 38 учёных, общественных деятелей и офицеров, направивших открытое письмо Журавлеву и спикеру палаты Вячеславу Володину.
"В угоду западным политиканам у нас в 80-е, 90-е годы активно "каялись" и "отрекались" те, кто потом стреляли из танков по парламенту", - сказал Кондратьев.
Он отметил, что пакт Молотова-Риббентропа был последним в череде аналогичных пактов, например, между Германией и Польшей. А с учётом Мюнхенского сговора и последующих аннексии Судет и аншлюса Австрии (включение Австрии в состав Германии – ред.) пакт "был вынужденным дипломатическим шагом для СССР".
Молотов подписывает договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
23 августа 2019, 01:12
Договор о ненападении между СССР и Германией (пакт Молотова-Риббентропа)
В 1938 году нацистская Германия аннексировала Судетскую область, территорию Чехии, где до конца Второй мировой войны жили судетские немцы.
"Нам каяться не за что. Нюрнбергский трибунал, не подлежащий пересмотру, уже давным-давно определил виновником Второй мировой войны гитлеровскую Германию, что совсем недавно подтвердил и еще раз озвучил министр иностранных дел Германии. Так что время пришло вернуться к постановлениям и резолюциям Нюрнбергского трибунала, а не "подпевать" потомкам вермахтовских недобитков из Евросоюза", - подчеркнул Кондратьев.
Договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как пакт Молотова-Риббентропа, был заключен в Москве 23 августа 1939 года. Пакт подписали министр иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. К договору прилагался секретный дополнительный протокол, определявший разграничение советской и германской сфер влияния в Восточной Европе на случай "территориального переустройства".
Фридрих Гаусс, Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом
Вчера, 05:55
Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
Спустя полвека, 24 декабря 1989 года Съезд народных депутатов СССР, на тот момент высший орган власти в Советском Союзе, принял постановление "О политической и правовой оценке советско германского договора о ненападении от 1939 года", официально осуждающее секретные протоколы как "акт личной власти", никак не отражавший "волю советского народа, который не несет ответственности за этот сговор". Подчеркивалось, что "переговоры с Германией по секретным протоколам велись Сталиным и Молотовым втайне от советского народа, ЦК ВКП(б) и всей партии, Верховного Совета и правительства СССР".
В сентябре 2019 года на странице МИД РФ в Twitter было размещено сообщение, что "благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней".
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
16 сентября 2019, 16:2175 лет Великой Победы
Пакт Молотова-Риббентропа стал достижением дипломатии, заявил Иванов
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РоссияАлексей КондратьевВосточная ЕвропаАлексей ЖуравлевВторая мировая война (1939-1945)Вячеслав МолотовГосдума РФЕвросоюзМоскваГерманияВ мире
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