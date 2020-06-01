В Совфеде назвали пакт Молотова-Риббентропа вынужденным шагом для СССР

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пакт Молотова-Риббентропа после Мюнхенского соглашения и череды пактов между европейскими странами был вынужденным дипломатическим шагом для СССР, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев внес в нижнюю палату законопроект, которым предлагается признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания советско-германского договора о ненападении от 1939 года. По мнению депутата, постановление "не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил". Думскую инициативу поддержали 38 учёных, общественных деятелей и офицеров, направивших открытое письмо Журавлеву и спикеру палаты Вячеславу Володину.
"В угоду западным политиканам у нас в 80-е, 90-е годы активно "каялись" и "отрекались" те, кто потом стреляли из танков по парламенту", - сказал Кондратьев.
23 августа 2019, 01:12Договор о ненападении между СССР и Германией (пакт Молотова-Риббентропа)
В 1938 году нацистская Германия аннексировала Судетскую область, территорию Чехии, где до конца Второй мировой войны жили судетские немцы.
"Нам каяться не за что. Нюрнбергский трибунал, не подлежащий пересмотру, уже давным-давно определил виновником Второй мировой войны гитлеровскую Германию, что совсем недавно подтвердил и еще раз озвучил министр иностранных дел Германии. Так что время пришло вернуться к постановлениям и резолюциям Нюрнбергского трибунала, а не "подпевать" потомкам вермахтовских недобитков из Евросоюза", - подчеркнул Кондратьев.
Договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как пакт Молотова-Риббентропа, был заключен в Москве 23 августа 1939 года. Пакт подписали министр иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. К договору прилагался секретный дополнительный протокол, определявший разграничение советской и германской сфер влияния в Восточной Европе на случай "территориального переустройства".
Спустя полвека, 24 декабря 1989 года Съезд народных депутатов СССР, на тот момент высший орган власти в Советском Союзе, принял постановление "О политической и правовой оценке советско германского договора о ненападении от 1939 года", официально осуждающее секретные протоколы как "акт личной власти", никак не отражавший "волю советского народа, который не несет ответственности за этот сговор". Подчеркивалось, что "переговоры с Германией по секретным протоколам велись Сталиным и Молотовым втайне от советского народа, ЦК ВКП(б) и всей партии, Верховного Совета и правительства СССР".
В сентябре 2019 года на странице МИД РФ в Twitter было размещено сообщение, что "благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней".
16 сентября 2019, 16:2175 лет Великой ПобедыПакт Молотова-Риббентропа стал достижением дипломатии, заявил Иванов