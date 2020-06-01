В Ростовской области благоустроили воинские захоронения

Инициативу выдвинули 215 человек, и она победила в областном конкурсе 2019 года "Сделаем вместе". Его условием является привлечение средств жителей и бизнеса как дополнительного источника финансирования в размере одного процента от общей стоимости, остальную сумму дает региональная казна. На этот проект область выделила более полмиллиона рублей.

Работы были проведены на четырех захоронениях, находящиеся в хуторах Донской, Пишванов, Новокузнецовка и Красноармейский, где покоится прах более 1,5 тысячи воинов. В частности, была заново облицована восьмиметровая стела, установлено гранитное знамя и мемориальные плиты, заменены часть надгробий.

В Зерноградском районе на второй день войны на фронт ушли более 1 тысячи человек, треть были добровольцами. За несколько дней на территории района из них была сформирована казачья кавалерийская сотня. Многие жители влились в состав добровольческих кавалерийских дивизий, стали бойцами 339-й Ростовской стрелковой дивизии. В октябре 1941 года район стал прифронтовым. Территория района с августа 1942 по январь 1943 года находилась в оккупации. Многие жители не вернулись с фронта. Более 3 тысяч человек были награждены боевыми орденами и медалями.