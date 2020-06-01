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Ростовская область
Ростовская область
2020-06-01T15:33
https://ria.ru/20200601/1572299095.html
В Ростовской области благоустроили воинские захоронения
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:103:2917:1744_1036x0_80_0_0_b170457fbff8e57ad5c99bb95a62981d.jpg
РИА Новости

В Ростовской области благоустроили воинские захоронения

15:33 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Свеча. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости. Захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, благоустроили в Зерноградском районе Ростовской области по инициативе и с привлечением средств местных жителей, сообщает правительство региона.
Инициативу выдвинули 215 человек, и она победила в областном конкурсе 2019 года "Сделаем вместе". Его условием является привлечение средств жителей и бизнеса как дополнительного источника финансирования в размере одного процента от общей стоимости, остальную сумму дает региональная казна. На этот проект область выделила более полмиллиона рублей.
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"Проект "Сделаем вместе" нацелен на повышение эффективности расходования бюджетных средств, и одновременно на повышение роли гражданской активности в развитии поселений. Люди, живущие на местах, лучше любых чиновников понимают, где именно находятся наиболее важные точки финансирования. Первый опыт его реализации уже показал весомые позитивные результаты, а значит, проект будет развиваться", - сказал губернатор области Василий Голубев.
Работы были проведены на четырех захоронениях, находящиеся в хуторах Донской, Пишванов, Новокузнецовка и Красноармейский, где покоится прах более 1,5 тысячи воинов. В частности, была заново облицована восьмиметровая стела, установлено гранитное знамя и мемориальные плиты, заменены часть надгробий.
В Зерноградском районе на второй день войны на фронт ушли более 1 тысячи человек, треть были добровольцами. За несколько дней на территории района из них была сформирована казачья кавалерийская сотня. Многие жители влились в состав добровольческих кавалерийских дивизий, стали бойцами 339-й Ростовской стрелковой дивизии. В октябре 1941 года район стал прифронтовым. Территория района с августа 1942 по январь 1943 года находилась в оккупации. Многие жители не вернулись с фронта. Более 3 тысяч человек были награждены боевыми орденами и медалями.
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Ростовская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)Василий ГолубевРостовская областьЗерноградский районОбщество
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