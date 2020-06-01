Россия предложила НАТО снизить градус напряжения в Европе

Эсминец ВМС США "Дональд Кук" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Генштаб Генштаб ВС РФ на фоне растущей военной активности НАТО близ своих границ предложил альянсу снизить напряжение в Европе

Во-первых, отказаться от крупных учений вблизи друг друга, во-вторых, условиться о минимальных расстояниях сближения самолетов и кораблей, в-третьих, использовать транспондеры при полетах боевой авиации на Балтике.

Не первое воззвание

Это не первый призыв России к Североатлантическому альянсу за последнее время: растущая активность НАТО неоднократно поднималась на двусторонних встречах, а в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров подробно изложил российские предложения в письме Йенсу Столтенбергу

Однако, как констатировал в понедельник начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской , российские предложения "фактически проигнорированы".

Напряжение у границ

Таким образом, ситуация на границах складывается следующая. До последнего времени НАТО планировала провести крупнейшие за последние десятилетия учения "Защитник Европы-2020" явно антироссийской направленности, помешала этому только пандемия COVID-19.

По словам Рудского, "резко выросла" активность ВВС и ВМС США и их союзников по НАТО вблизи границ России: в апреле-мае в разы увеличилось количество полетов американских стратегических бомбардировщиков. Впервые дальняя авиация США пролетела над территорией Украины

Растет активность НАТО в Арктике . Впервые с окончания холодной войны, к тому же, как подчеркивают в Генштабе ВС РФ, накануне празднования 75-летия Победы в Баренцевом море прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО.

"В ходе учения отрабатывались задачи поражения объектов на территории РФ и перехвата российских баллистических ракет. Подобные действия нами расцениваются как провокационные", - подчеркнул генерал.

Продолжает НАТО наращивать инфраструктуру ПРО в Польше , а также модернизирует РЛС "Глобус-3" на севере Норвегии "для расширения возможностей по наблюдению за внутренними районами российской территории".

Предложение России

В Минобороны России, как подчеркнул Рудской, напротив, "всегда придерживались курса на выстраивание конструктивного диалога с НАТО". К тому же, по его словам, необходимость снизить напряжение особенно актуальна в свете пандемии коронавируса.

За последние годы этот вопрос не раз поднимался на встречах военачальников России и НАТО, в том числе на уровне руководителей Генштабов, однако нужный эффект пока не достигнут. Не подействовало на натовских генералов и письмо Сергея Лаврова.

Генеральный штаб ВС РФ решил взять инициативу на себя и продолжить курс на уменьшение напряжения в Европе. Прежде всего, как подчеркнул Рудской, "в глубь страны перенесены масштабные действия в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020".

В дальнейшем, по его словам, Россия "готова к корректировке районов учений на паритетной с альянсом основе".

Во-вторых, Генштаб ВС РФ предложил "зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей". Последний такой инцидент произошел на минувшей неделе в небе над Средиземным морем

В-третьих, в Генштабе ВС РФ вновь призвали реализовать "инициативу об обоюдном использовании транспондеров при полетах боевой авиации на Балтике". Сейчас военные самолеты летают без включенных транспондеров, что увеличивает риск инцидентов.