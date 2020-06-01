Россия предложила НАТО снизить градус напряжения в Европе

Во-первых, отказаться от крупных учений вблизи друг друга, во-вторых, условиться о минимальных расстояниях сближения самолетов и кораблей, в-третьих, использовать транспондеры при полетах боевой авиации на Балтике.
Не первое воззвание
Это не первый призыв России к Североатлантическому альянсу за последнее время: растущая активность НАТО неоднократно поднималась на двусторонних встречах, а в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров подробно изложил российские предложения в письме Йенсу Столтенбергу.
Однако, как констатировал в понедельник начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, российские предложения "фактически проигнорированы".
Напряжение у границ
Таким образом, ситуация на границах складывается следующая. До последнего времени НАТО планировала провести крупнейшие за последние десятилетия учения "Защитник Европы-2020" явно антироссийской направленности, помешала этому только пандемия COVID-19.
Растет активность НАТО в Арктике. Впервые с окончания холодной войны, к тому же, как подчеркивают в Генштабе ВС РФ, накануне празднования 75-летия Победы в Баренцевом море прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО.
"В ходе учения отрабатывались задачи поражения объектов на территории РФ и перехвата российских баллистических ракет. Подобные действия нами расцениваются как провокационные", - подчеркнул генерал.
Предложение России
В Минобороны России, как подчеркнул Рудской, напротив, "всегда придерживались курса на выстраивание конструктивного диалога с НАТО". К тому же, по его словам, необходимость снизить напряжение особенно актуальна в свете пандемии коронавируса.
За последние годы этот вопрос не раз поднимался на встречах военачальников России и НАТО, в том числе на уровне руководителей Генштабов, однако нужный эффект пока не достигнут. Не подействовало на натовских генералов и письмо Сергея Лаврова.
Генеральный штаб ВС РФ решил взять инициативу на себя и продолжить курс на уменьшение напряжения в Европе. Прежде всего, как подчеркнул Рудской, "в глубь страны перенесены масштабные действия в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020".
В дальнейшем, по его словам, Россия "готова к корректировке районов учений на паритетной с альянсом основе".
Во-вторых, Генштаб ВС РФ предложил "зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей". Последний такой инцидент произошел на минувшей неделе в небе над Средиземным морем.
В-третьих, в Генштабе ВС РФ вновь призвали реализовать "инициативу об обоюдном использовании транспондеров при полетах боевой авиации на Балтике". Сейчас военные самолеты летают без включенных транспондеров, что увеличивает риск инцидентов.
"Рассчитываем на готовность стран НАТО к конкретным решениям по этому вопросу. Вооруженными силами РФ будет продолжено отслеживание обстановки, военной деятельности блока у российских границ для своевременного принятия мер", - резюмировал начальник управления.