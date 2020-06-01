В Калмыкии СК завершил расследование дела экс-министра

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра по земельным и имущественным отношениям Калмыкии, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщает СУСК России по республике.

"Сотрудниками отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра по земельным и имущественным отношениям Калмыкии, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 8 сентября 2016 года министр вынес распоряжение, по которому движимое имущество из республиканской собственности было незаконно передано в собственность Яшалтинского района, а потом отчуждено в пользу третьих лиц.