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2020-06-01T15:21
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В Калмыкии СК завершил расследование дела экс-министра
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РИА Новости

В Калмыкии СК завершил расследование дела экс-министра

15:21 01.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра по земельным и имущественным отношениям Калмыкии, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщает СУСК России по республике.
"Сотрудниками отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра по земельным и имущественным отношениям Калмыкии, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 8 сентября 2016 года министр вынес распоряжение, по которому движимое имущество из республиканской собственности было незаконно передано в собственность Яшалтинского района, а потом отчуждено в пользу третьих лиц.
Кроме того, как сообщили в СК, 10 апреля 2017 года чиновник заключил с сотрудниками "Бюро технической инвентаризации" госконтракт на описание и установление местоположения границ Калмыкии и границ районных, городских, сельских муниципалитетов и городского округа в республике. За это он заплатил более 4,8 миллиона рублей, при этом, как установило ведомство, данная работа уже была частично выполнена по предыдущему госконтракту.
"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Республики Калмыкия для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказано в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика КалмыкияПроисшествия
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