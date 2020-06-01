Доктор Мясников назвал причину выпадения волос

К врачу обратилась одна из телезрительниц. Женщина рассказала, что у нее наблюдается сбой в эндокринной системе. Ей прописали "Л-Тироксин" в дозировке 75 миллиграммов, однако спустя примерно месяц после приема таблеток, по словам женщины, у нее стали сильно выпадать волосы. Телезрительница добавила, что сократила дозу вдвое, но это решило проблему лишь отчасти.