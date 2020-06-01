Доктор Мясников назвал причину выпадения волос

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Выпадение волос может быть вызвано недостатком запасов железа, считает врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
К врачу обратилась одна из телезрительниц. Женщина рассказала, что у нее наблюдается сбой в эндокринной системе. Ей прописали "Л-Тироксин" в дозировке 75 миллиграммов, однако спустя примерно месяц после приема таблеток, по словам женщины, у нее стали сильно выпадать волосы. Телезрительница добавила, что сократила дозу вдвое, но это решило проблему лишь отчасти.
Медик посоветовал женщине сделать тест на содержание ферритина в крови. По словам Мясникова, проблема может заключаться не в щитовидной железе.
"Как правило, это недостаток ферритина — запасов железа — сопровождается таким сильным, как вы говорите, волосопадом", — ответил доктор Мясников.
Он добавил, что восполнение запаса железа в организме может решить проблему с выпадением волос.