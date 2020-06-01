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2020-06-01T20:37
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Доктор Мясников назвал причину выпадения волос
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РИА Новости

Доктор Мясников назвал причину выпадения волос

15:08 01.06.2020 (обновлено: 20:37 01.06.2020)
16959
© Fotolia / Tyler OlsonКоса
Коса
© Fotolia / Tyler Olson
Коса. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Выпадение волос может быть вызвано недостатком запасов железа, считает врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
К врачу обратилась одна из телезрительниц. Женщина рассказала, что у нее наблюдается сбой в эндокринной системе. Ей прописали "Л-Тироксин" в дозировке 75 миллиграммов, однако спустя примерно месяц после приема таблеток, по словам женщины, у нее стали сильно выпадать волосы. Телезрительница добавила, что сократила дозу вдвое, но это решило проблему лишь отчасти.
Медик посоветовал женщине сделать тест на содержание ферритина в крови. По словам Мясникова, проблема может заключаться не в щитовидной железе.
"Как правило, это недостаток ферритина — запасов железа — сопровождается таким сильным, как вы говорите, волосопадом", — ответил доктор Мясников.
Он добавил, что восполнение запаса железа в организме может решить проблему с выпадением волос.
Марина Золотова
8 августа 2019, 08:00Специальный репортаж
"Думала, лысую никто не полюбит". Голая правда о жизни женщин без волос
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Обсудить 8
Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Он везде......... Кроме Мясникова есть ещё врачи?
1 июня, 16:10
Арсений Новиков
740000
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