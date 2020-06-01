НАТО проигнорировала предложения о снижении напряженности, заявил Генштаб

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. НАТО фактически проигнорировала предложения РФ по снижению военной напряженности и предотвращению инцидентов, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"В ходе двусторонних контактов высокого уровня с руководством НАТО мы неоднократно обсуждали вопросы предотвращения инцидентов в военной сфере и снижения интенсивности мероприятий подготовки войск, проводимых вблизи наших границ... Все наши предложения по снижению военной напряженности и предотвращению инцидентов были изложены в письме министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова генеральному секретарю НАТО Столтенбергу. Фактически наши предложения проигнорированы", - заключил он.