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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T15:13
https://ria.ru/20200601/1572296771.html
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571943805_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_76751ac84a8eb3e6b2450a0c43f41582.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

15:07 01.06.2020 (обновлено: 15:13 01.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоенные медики обследуют пациента в полевом госпитале в Буйнакске
Военные медики обследуют пациента в полевом госпитале в Буйнакске
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Военные медики обследуют пациента в полевом госпитале в Буйнакске. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти РФ сделают все возможное для улучшения ситуации по коронавирусу в Дагестане, заявил в понедельник президент России Владимир Путин.
"Я уверен, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь, 100%. И во всем Дагестане все будет нормально, все восстановится. Как я уже говорил, напрямую общаясь с руководством республики, мы все сделаем, чтобы ситуация в Дагестане выровнялась, как и в других субъектах, где пока есть еще проблемы", - сказал Путин в ходе онлайн-встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительской славы".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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