Жителя Екатеринбурга будут судить за нанесение побоев журналисту

Споры о том, что должно быть на городской набережной - храм или сквер, в Екатеринбурге велись давно. Собор должен был стать подарком горожанам к 300-летию Екатеринбурга. Но в мае прошлого года, как только парк с фонтаном оказался окружен забором, вспыхнул конфликт. Острая фаза противостояния между противниками и сторонниками строительства храма длилась почти неделю. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Позже суд приговорил некоторых из них к штрафам и обязательным работам.