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2020-06-01T14:47
https://ria.ru/20200601/1572295138.html
Жителя Екатеринбурга будут судить за нанесение побоев журналисту
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РИА Новости

Жителя Екатеринбурга будут судить за нанесение побоев журналисту

14:47 01.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция направила в суд уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Максима Шибанова, который обвиняется в нанесении побоев журналисту Максиму Румянцеву во время протестов в сквере в мае 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
По данным издания Znak.com, Шибанов ударил Румянцева после того, как тот назвал его "девочкой". Видео инцидента широко разошлось по интернету. Согласно данным сайта екатеринбургского издания "Центр свободной журналистики", Румянцев является его главным редактором.
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"Дело в суде", - сказали в пресс-службе полиции.
Там добавили, что дело будет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Шибанову вменяют статью УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Максимальная санкция - лишение свободы на три года.
Споры о том, что должно быть на городской набережной - храм или сквер, в Екатеринбурге велись давно. Собор должен был стать подарком горожанам к 300-летию Екатеринбурга. Но в мае прошлого года, как только парк с фонтаном оказался окружен забором, вспыхнул конфликт. Острая фаза противостояния между противниками и сторонниками строительства храма длилась почти неделю. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Позже суд приговорил некоторых из них к штрафам и обязательным работам.
В ситуацию вмешался президент страны Владимир Путин, который предложил провести опрос жителей по поводу места для строительства храма. Возможные площадки выбирали всем городом, при этом в конце концов спорная территория была из него исключена. Почти 100 тысяч человек 13 октября 2019 года приняли участие в опросе о месте строительства храма. В итоге большинство - почти 58% голосов - получила площадка в центре Екатеринбурга на месте бывшего приборостроительного завода, которую поддерживала екатеринбургская епархия.
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