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2020-06-01T14:47
https://ria.ru/20200601/1572294845.html
В Минпросвещения планируют начать детский летний отдых с 1 июля
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РИА Новости

В Минпросвещения планируют начать детский летний отдых с 1 июля

14:46 01.06.2020 (обновлено: 14:47 01.06.2020)
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря "Лучистый" в Евпатории
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря Лучистый в Евпатории
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что эпидемиологическая ситуация пока позволяет начать детский отдых с 1 июля.
"Мы планируем начать детский летний отдых с 1 июля. Понятно, если позволит эпидемиологическая ситуация, но, как говорят коллеги, специалисты, у нас пока есть все причины начать детский отдых с 1 июля", - сказал Кравцов в эфире онлайн-фестиваля "Большая перемена".
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Министр уточнил, что речь в том числе идет о федеральных оздоровительных центрах. В министерстве к этому готовятся.
По словам министра, планируется открыть и лагеря при школах, возможно, смены будут сокращены с 21 до 14 дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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