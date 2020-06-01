В Минпросвещения планируют начать детский летний отдых с 1 июля

"Мы планируем начать детский летний отдых с 1 июля. Понятно, если позволит эпидемиологическая ситуация, но, как говорят коллеги, специалисты, у нас пока есть все причины начать детский отдых с 1 июля", - сказал Кравцов в эфире онлайн-фестиваля "Большая перемена".