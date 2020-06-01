В Минпросвещения планируют начать детский летний отдых с 1 июля

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что эпидемиологическая ситуация пока позволяет начать детский отдых с 1 июля.
"Мы планируем начать детский летний отдых с 1 июля. Понятно, если позволит эпидемиологическая ситуация, но, как говорят коллеги, специалисты, у нас пока есть все причины начать детский отдых с 1 июля", - сказал Кравцов в эфире онлайн-фестиваля "Большая перемена".
Министр уточнил, что речь в том числе идет о федеральных оздоровительных центрах. В министерстве к этому готовятся.
По словам министра, планируется открыть и лагеря при школах, возможно, смены будут сокращены с 21 до 14 дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.