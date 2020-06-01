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Карачаево-Черкесская Республика
2020-06-01T14:44
https://ria.ru/20200601/1572294756.html
Глава КЧР поручил увеличить количество бесплатных тестов на COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569958591_0:207:1000:770_1036x0_80_0_0_cf2247a1ba4dbb73c8dce6ed4a35e2ee.jpg
РИА Новости

Глава КЧР поручил увеличить количество бесплатных тестов на COVID-19

14:44 01.06.2020
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© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в InstagramГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в Instagram
ЧЕРКЕССК, 1 июн – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в понедельник поставил перед оперативным штабом республики задачу увеличить количество бесплатных тестирований на COVID-19, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Для выполнения этой задачи в Центр гигиены и эпидемиологии КЧР командированы ещё четыре специалиста из ПЦР-лабораторий при медучреждениях республики. Кроме того, в Центр доставлено дополнительное современное оборудование для выполнения анализов.
С учетом привлечения новых кадровых и технических резервов, Центр переходит на круглосуточный режим работы и будет выполнять тысячу исследований в сутки.
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Как сообщили в пресс-службе главы региона, эти меры позволят охватить бесплатным тестированием ещё больше жителей КЧР и ускорить время проведения тестирования.
В Карачаево-Черкесии тестированием занимается Центр гигиены и эпидемиологии КЧР, ПЦР-лаборатория республиканской клинической больницы и частные лаборатории.
Всего на 1 июня в КЧР проведены 28205 бесплатных исследований на COVID-19.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
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