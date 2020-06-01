Глава КЧР поручил увеличить количество бесплатных тестов на COVID-19

ЧЕРКЕССК, 1 июн – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии . Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в понедельник поставил перед оперативным штабом республики задачу увеличить количество бесплатных тестирований на COVID-19, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Для выполнения этой задачи в Центр гигиены и эпидемиологии КЧР командированы ещё четыре специалиста из ПЦР-лабораторий при медучреждениях республики. Кроме того, в Центр доставлено дополнительное современное оборудование для выполнения анализов.

С учетом привлечения новых кадровых и технических резервов, Центр переходит на круглосуточный режим работы и будет выполнять тысячу исследований в сутки.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, эти меры позволят охватить бесплатным тестированием ещё больше жителей КЧР и ускорить время проведения тестирования.

В Карачаево-Черкесии тестированием занимается Центр гигиены и эпидемиологии КЧР, ПЦР-лаборатория республиканской клинической больницы и частные лаборатории.