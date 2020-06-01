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Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки
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РИА Новости

Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки

14:39 01.06.2020 (обновлено: 15:10 01.06.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
"На 23% выросло число обращений с жалобами на работу этих структур (органов опеки). Наши проверки, мониторинг, который мы провели в регионах, подтверждает системные сбои в работе этой структуры. Более того, прокурорские проверки, работа следственных органов также дают основание полагать о наличии системных сбоев в работе данной структуры. И со своей стороны мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами или некоторыми мерами фрагментарного характера. Мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства", - рассказала Кузнецова на встрече президента с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Здание Государственной Думы РФ
18 мая, 22:30
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Анна КузнецоваВладимир ПутинОбщество
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