В Киеве ищут взрывчатку на мосту Метро

КИЕВ, 1 июн - РИА Новости. Правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро в Киеве, часть красной ветки метрополитена не работает, сообщила в понедельник пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
"В связи с анонимным сообщением о минировании моста Метро красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Позднее пресс-служба отредактировала сообщение, уточнив, что поезда курсируют не по всей ветке "по техническим причинам".