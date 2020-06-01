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2020-06-01T14:52
https://ria.ru/20200601/1572294490.html
В Киеве ищут взрывчатку на мосту Метро
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РИА Новости
Материал дополняется

В Киеве ищут взрывчатку на мосту Метро

14:37 01.06.2020 (обновлено: 14:52 01.06.2020)
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CC BY 3.0 / Johnny / Мост МетроМост Метро через Днепр в Киеве
Мост Метро через Днепр в Киеве
CC BY 3.0 / Johnny / Мост Метро
КИЕВ, 1 июн - РИА Новости. Правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро в Киеве, часть красной ветки метрополитена не работает, сообщила в понедельник пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"В связи с анонимным сообщением о минировании моста Метро красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Позднее пресс-служба отредактировала сообщение, уточнив, что поезда курсируют не по всей ветке "по техническим причинам".
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