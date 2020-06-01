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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T14:36
https://ria.ru/20200601/1572294435.html
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
https://cdn21.img.ria.ru/images/156091/67/1560916749_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_91a51edb4a669b83da27013368344462.jpg
РИА Новости

Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

14:36 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Эпидемическая ситуация в Петербурге остается сложной, но возникла тенденция к замедлению роста заболеваемости коронавирусом, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает оставаться сложной. У нас количество заболевших превышает количество выздоровевших, за выходные дни было большое количество госпитализированных", - сказал он на заседании городского правительства в онлайн-режиме.
Вместе с тем, как отметил Беглов, рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге "имеет тенденцию к определенному замедлению".
"Необходимо продолжать курс на восстановление экономики города", - отметил губернатор, напомнив, что с 1 июня в Петербурге смягчены некоторые ограничения по коронавирусу.
Согласно данным городского оперштаба, на понедельник в Петербурге подтверждено 16 313 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 363 случая. Выздоровели 5 748 человек, 213 – скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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