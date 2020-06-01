Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Эпидемическая ситуация в Эпидемическая ситуация в Петербурге остается сложной, но возникла тенденция к замедлению роста заболеваемости коронавирусом , сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает оставаться сложной. У нас количество заболевших превышает количество выздоровевших, за выходные дни было большое количество госпитализированных", - сказал он на заседании городского правительства в онлайн-режиме.

Вместе с тем, как отметил Беглов, рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге "имеет тенденцию к определенному замедлению".

"Необходимо продолжать курс на восстановление экономики города", - отметил губернатор, напомнив, что с 1 июня в Петербурге смягчены некоторые ограничения по коронавирусу.

Согласно данным городского оперштаба, на понедельник в Петербурге подтверждено 16 313 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 363 случая. Выздоровели 5 748 человек, 213 – скончались.