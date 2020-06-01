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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T14:09
https://ria.ru/20200601/1572292192.html
В Африке число жертв коронавируса превысило четыре тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Африке число жертв коронавируса превысило четыре тысячи

14:09 01.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число жертв новой коронавирусной инфекции в Африке превысило 4 тысячи человек, число выявленных случаев заражения достигло 144,7 тысячи, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, с начала эпидемии на Африканском континенте было выявлено 144 702 случая заражения коронавирусом, 4 149 пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели 61 164 человека.
Наибольшее число заразившихся было зарегистрировано в ЮАР (32 683) и Египте (23 449), Нигерии (10 162) и Алжире (9 394). Больше всего пациентов с COVID-19 скончались в Египте (913), ЮАР (683) и Алжире (653).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)ЮАРЕгипетВ мире
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