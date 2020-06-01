В Африке число жертв коронавируса превысило четыре тысячи

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число жертв новой коронавирусной инфекции в Африке превысило 4 тысячи человек, число выявленных случаев заражения достигло 144,7 тысячи, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, с начала эпидемии на Африканском континенте было выявлено 144 702 случая заражения коронавирусом, 4 149 пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели 61 164 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.