Президент Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве

ДУШАНБЕ, 1 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял приглашение руководства РФ и примет участие в военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве, сообщили РИА Новости в Исполнительном аппарате главы республики.
"Президент Таджикистана 24 июня в Москве будет наблюдать за военным парадом, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Приглашение на парад от президента РФ Владимира Путина было получено по дипломатическим источникам и с благодарностью принято", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас обе стороны прорабатывают организационные вопросы поездки президента Таджикистана в Москву.
Путин пригласил на парад Победы всех лидеров стран, входящих в СНГ.