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75 лет Великой Победы
2020-06-01T14:00
https://ria.ru/20200601/1572290786.html
Президент Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/155277/55/1552775525_0:0:2910:1637_1036x0_80_0_0_cd2c219e10264b9749a72b4987cb95c3.jpg
РИА Новости

Президент Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве

14:00 01.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 1 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял приглашение руководства РФ и примет участие в военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве, сообщили РИА Новости в Исполнительном аппарате главы республики.
"Президент Таджикистана 24 июня в Москве будет наблюдать за военным парадом, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Приглашение на парад от президента РФ Владимира Путина было получено по дипломатическим источникам и с благодарностью принято", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас обе стороны прорабатывают организационные вопросы поездки президента Таджикистана в Москву.
Путин пригласил на парад Победы всех лидеров стран, входящих в СНГ.
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75 лет Великой ПобедыСНГЭмомали РахмонПарад ПобедыМоскваТаджикистан
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