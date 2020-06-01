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2020-06-01T13:38
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В МЧС назвали число регионов с особым противопожарным режимом
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РИА Новости

В МЧС назвали число регионов с особым противопожарным режимом

13:38 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение лесов и разведение в них огня, продолжает действовать в 60 регионах России - на всей территории или частично, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На сегодняшний день особый противопожарный режим действует в 37 субъектах, в 23 – введен частично", - сказал собеседник агентства.
По его словам, 26 очагов природных пожаров на общей площади активного горения 29 гектаров продолжают действовать на территории восьми регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На прошлой неделе выявлено более 700 термических точек, увеличение их количества зафиксировано в Красноярском и Хабаровском краях и Амурской области.
"Угрозы населенным пунктам нет. Проводится тушение", - добавил представитель министерства.
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Природные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьПроисшествия
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