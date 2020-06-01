В МЧС назвали число регионов с особым противопожарным режимом

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение лесов и разведение в них огня, продолжает действовать в 60 регионах России - на всей территории или частично, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На сегодняшний день особый противопожарный режим действует в 37 субъектах, в 23 – введен частично", - сказал собеседник агентства.
По его словам, 26 очагов природных пожаров на общей площади активного горения 29 гектаров продолжают действовать на территории восьми регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На прошлой неделе выявлено более 700 термических точек, увеличение их количества зафиксировано в Красноярском и Хабаровском краях и Амурской области.
"Угрозы населенным пунктам нет. Проводится тушение", - добавил представитель министерства.