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2020-06-01T13:35
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Режим ЧС ввели после разлива дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
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РИА Новости

Режим ЧС ввели после разлива дизтоплива на ТЭЦ в Норильске

13:35 01.06.2020
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Норильске
Пожар в Норильске
© Фото : МЧС России
КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. Власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня после ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске, где разлилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива и произошел пожар, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края со ссылкой на заместителя председателя краевого правительства края Анатолия Цыкалова.
Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что в пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным ведомства, пожар произошел после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет.
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Позднее СК сообщил, что на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший автомобиль. После пожара и разлива топлива было возбуждено уголовное дело.
"Решением краевой комиссии и затем постановлением правительства Красноярского края введен режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Также введен региональный режим реагирования. То есть Красноярский край готов оказывать поддержку этим муниципалитетам", - цитирует Цыкалова пресс-служба.
Цыкалов отметил, что "ущерб значительный" и вылилось более 21 тысячи тонн дизтоплива.
"Главным образом это связано не с тем, что это огромная емкость на 30 тысяч кубометров дизельного топлива, в которой 21 тысяча 161 тонна, и фактически все это топливо вылилось – прежде всего, мы хотим отметить, что ущерб, на наш взгляд, был бы минимальный либо значительно меньше, если бы компания НТЭК и администрация Норильска своевременно проинформировали краевой центр, нашу систему реагирования, а также Главное управление МЧС России о произошедшей катастрофе", - отметил он.
По его словам, совместными действиями мог бы быть минимизирован ущерб и остановлен разлив топлива, которое лилось "фактически не то что ручьями, а рекой" и достигло водных объектов.
Пожар в Норильске
Вчера, 12:49
В Норильске дизельное топливо утекло в реки после разлива на ТЭЦ
000410
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