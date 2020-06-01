Режим ЧС ввели после разлива дизтоплива на ТЭЦ в Норильске

КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. Власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня после ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске, где разлилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива и произошел пожар, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края со ссылкой на заместителя председателя краевого правительства края Анатолия Цыкалова.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что в пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным ведомства, пожар произошел после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет.

Позднее СК сообщил, что на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший автомобиль. После пожара и разлива топлива было возбуждено уголовное дело.

"Решением краевой комиссии и затем постановлением правительства Красноярского края введен режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Также введен региональный режим реагирования. То есть Красноярский край готов оказывать поддержку этим муниципалитетам", - цитирует Цыкалова пресс-служба.

Цыкалов отметил, что "ущерб значительный" и вылилось более 21 тысячи тонн дизтоплива.

"Главным образом это связано не с тем, что это огромная емкость на 30 тысяч кубометров дизельного топлива, в которой 21 тысяча 161 тонна, и фактически все это топливо вылилось – прежде всего, мы хотим отметить, что ущерб, на наш взгляд, был бы минимальный либо значительно меньше, если бы компания НТЭК и администрация Норильска своевременно проинформировали краевой центр, нашу систему реагирования, а также Главное управление МЧС России о произошедшей катастрофе", - отметил он.