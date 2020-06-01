В Окленде обстреляли здание американской полиции

"В 00.09 (10.09 мск) были произведены выстрелы по административному зданию полиции Окленда … Сообщений о пострадавших не поступало. Офицеры (полиции – ред.) задержали трех человек в связи с этой стрельбой", - говорится в сообщении департамента в Twitter.
At 12:09 AM, shots were fired at the Oakland Police Administration Building located at 455-7th Street. No injuries reported. Officers have detained 3 individuals in connection with this shooting in the 1900 block of San Pablo Avenue. pic.twitter.com/wQ5b7tzzND— Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) June 1, 2020
В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.
В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.
Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.
Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.
Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.
Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.
События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.
События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.
Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.
Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.
К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.
Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.
Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.
На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.
На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.
Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.
Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.
Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.
В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.
Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.
Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.
События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.
Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.
К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.
Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.
На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.
Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.
Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.