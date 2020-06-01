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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:16
https://ria.ru/20200601/1572288199.html
На Ямале двое мужчин с COVID-19 сбежали из больницы
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РИА Новости

На Ямале двое мужчин с COVID-19 сбежали из больницы

13:16 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Медицинский работник. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Двое мужчин с подтвержденным коронавирусом сбежали из больницы в городе Лабытнанги (ЯНАО), их удалось найти, возбуждены уголовные дела, сообщает в понедельник региональная прокуратура.
Ведомство уточняет, что 27 мая двоих мужчин, тесты которых на коронавирус дали положительный результат, госпитализировали в инфекционный стационар городской больницы. Зная о своем диагнозе, вечером следующего дня они "самовольно покинули" медучреждение, выпрыгнув из окна второго этажа больницы, не имея при себе масок или других средств индивидуальной защиты, подчеркнули в прокуратуре.
"В этой связи прокурор города направил в следственные органы материалы проверок для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Полицией возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей", - заявили в надзорном ведомстве.
Медицинский работник
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В окружной прокуратуре также уточнили, что правоохранители нашли мужчин и вернули на лечение в больницу.
Согласно информации регионального информагентства "Север-Пресс", оба беглеца являются жителями других городов Ямала, они скрывались у своих знакомых. По данным СМИ, мужчины ведут маргинальный образ жизни, у них есть судимости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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