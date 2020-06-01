На Ямале двое мужчин с COVID-19 сбежали из больницы

Ведомство уточняет, что 27 мая двоих мужчин, тесты которых на коронавирус дали положительный результат, госпитализировали в инфекционный стационар городской больницы. Зная о своем диагнозе, вечером следующего дня они "самовольно покинули" медучреждение, выпрыгнув из окна второго этажа больницы, не имея при себе масок или других средств индивидуальной защиты, подчеркнули в прокуратуре.