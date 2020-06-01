Прокуратура Крыма оценит обстановку в семье пропавшей девочки

"Прокуратурой республики организована проверка органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка осуществлению надлежащего контроля за указанной семьей. Кроме того, будет дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.