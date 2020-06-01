Прокуратура Крыма оценит обстановку в семье пропавшей девочки

СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Прокуратура Крыма изучит действия органов профилактики и оценит обстановку в семье пропавшей шестилетней девочки, сообщается на сайте надзорного ведомства.
В районе Северо-Крымского канала возле поселка Ленино в Крыму потерялся ребенок 2014 года рождения. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения девочки, ход расследования дела взят прокуратурой республики на особый контроль. На утро понедельника ребенка ищут более 100 человек, поиски ведутся в районе участка Северо-Крымского канала, наполненного водой.
"Прокуратурой республики организована проверка органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка осуществлению надлежащего контроля за указанной семьей. Кроме того, будет дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.
На месте происшествия находится прокурор республики Олег Камшилов и заместитель прокурора Владимир Кузнецов, сообщили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе крымского СК сказали об обстоятельствах, которые предшествовали пропаже ребенка. Днем 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые занялись распитием алкоголя и оставили ребенка без присмотра. Позднее об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила ее бабушка.