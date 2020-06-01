В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Трое детей есть в числе 85 новых выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных выросло до 2417, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 1 июня. Подтвержденных случаев COVID-19 - 2417. Новых выявленных - 85. Пациенты-дети: 17 лет; 15 лет; 5 лет. Остальные - в возрасте от 30 до 94 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 16 новых случаев COVID-19 выявили в Пензе, девять - в Каменском, восемь - в Шемышейском, семь - в Городищенском, шесть - в Белинском, пять - в Кузнецком, по четыре - в Никольском, Мокшанском и Земетчинском, по три - в Бековском, Сердобском и Бессоновском, по два - в Колышлейском, Пензенском и Камешкирском, по одному - в Неверкинском, Сосновоборском, Иссинском, Малосердобинском, Нижнеломовском и Спасском районах области и в ЗАТО город Заречный.
Всего в области скончались 19 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 1855.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.