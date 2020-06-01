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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:05
https://ria.ru/20200601/1572287292.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

13:05 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Трое детей есть в числе 85 новых  выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных выросло до 2417, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 1 июня. Подтвержденных случаев COVID-19 - 2417. Новых выявленных - 85. Пациенты-дети: 17 лет; 15 лет; 5 лет. Остальные - в возрасте от 30 до 94 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 16 новых случаев COVID-19 выявили в Пензе, девять - в Каменском, восемь - в Шемышейском, семь - в Городищенском, шесть - в Белинском, пять - в Кузнецком, по четыре - в Никольском, Мокшанском и Земетчинском, по три - в Бековском, Сердобском и Бессоновском, по два - в Колышлейском, Пензенском и Камешкирском, по одному - в Неверкинском, Сосновоборском, Иссинском, Малосердобинском, Нижнеломовском и Спасском районах области и в ЗАТО город Заречный.
Всего в области скончались 19 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 1855.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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