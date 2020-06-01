В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 1 июня. Подтвержденных случаев COVID-19 - 2417. Новых выявленных - 85. Пациенты-дети: 17 лет; 15 лет; 5 лет. Остальные - в возрасте от 30 до 94 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.