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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T12:59
https://ria.ru/20200601/1572286632.html
В Киеве женский монастырь закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Киеве женский монастырь закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

12:59 01.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
КИЕВ, 1 июн - РИА Новости. Вспышка коронавируса COVID-19 зафиксирована в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре в Киеве, где заболевание выявили у 26 монахинь, монастырь закрыли на карантин, сообщил в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Отмечу, что больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском районе - 23, Деснянском - девять и в Дарницком - восемь случаев. Такое число больных в Подольском районе обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 монахинь, из них за минувшие сутки - у 22. За выходные в больницы столицы доставили восемь монахинь. Монастырь закрыли на карантин, сейчас осуществляют дезинфекцию", - сказал Кличко на брифинге.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано 24012 случаев инфицирования коронавирусом, 718 из которых стали летальными, всего выздоровели 9690 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеВОЗВиталий КличкоКиевУкраинаВ мире
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