В Киеве женский монастырь закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

КИЕВ, 1 июн - РИА Новости. Вспышка коронавируса COVID-19 зафиксирована в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре в Киеве, где заболевание выявили у 26 монахинь, монастырь закрыли на карантин, сообщил в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Отмечу, что больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском районе - 23, Деснянском - девять и в Дарницком - восемь случаев. Такое число больных в Подольском районе обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 монахинь, из них за минувшие сутки - у 22. За выходные в больницы столицы доставили восемь монахинь. Монастырь закрыли на карантин, сейчас осуществляют дезинфекцию", - сказал Кличко на брифинге.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано 24012 случаев инфицирования коронавирусом, 718 из которых стали летальными, всего выздоровели 9690 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.