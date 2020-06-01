В Киеве женский монастырь закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

"Отмечу, что больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском районе - 23, Деснянском - девять и в Дарницком - восемь случаев. Такое число больных в Подольском районе обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 монахинь, из них за минувшие сутки - у 22. За выходные в больницы столицы доставили восемь монахинь. Монастырь закрыли на карантин, сейчас осуществляют дезинфекцию", - сказал Кличко на брифинге.