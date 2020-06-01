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2020-06-01T12:44
https://ria.ru/20200601/1572285463.html
Испания выведет в июле военных с тренировочной базы в Ираке
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РИА Новости

Испания выведет в июле военных с тренировочной базы в Ираке

12:44 01.06.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Боец спецподразделения в Багдаде. Архивное фото
МАДРИД, 1 июн – РИА Новости. Испания намерена в конце июля вывести большую часть своего контингента из Ирака, сообщает газета Pais.
До начала эпидемии коронавируса на базе Бисмайя недалеко от Багдада были расквартированы 350 из 530 испанских военнослужащих, которые находятся в Ираке. В середине апреля генштаб минобороны Испании заявил, что из-за эпидемии из-за рубежа вернутся часть военных - из Ирака от 150 до 200, из Афганистана – 30 из 70, из Мали – 85 из 300.
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В понедельник газета Pais со ссылкой на источники сообщила, что в конце июля Испания полностью выведет свой контингент с базы под Багдадом, поскольку "завершена задача, которой занимался центр международной коалиции в Бисмайе под испанским командованием: инструктирование крупных подразделений иракских армии и полиции".
После вывода испанских военных из Бисмайи в Ираке останутся около 80 военных на базе Таджи (аэромобильные войска сухопутных сил), а также еще чуть более сотни военных из спецподразделений, которые оказывают поддержку иракским военным в борьбе с Исламским Государством*.
Кроме того, напоминает издание, испанские военные в конце этого или начале следующего года покинут Афганистан. В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Министерство обороны ИспанииИракТалибанСШАИспанияВ мире
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