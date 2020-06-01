Испания выведет в июле военных с тренировочной базы в Ираке

В понедельник газета Pais со ссылкой на источники сообщила, что в конце июля Испания полностью выведет свой контингент с базы под Багдадом, поскольку "завершена задача, которой занимался центр международной коалиции в Бисмайе под испанским командованием: инструктирование крупных подразделений иракских армии и полиции".

После вывода испанских военных из Бисмайи в Ираке останутся около 80 военных на базе Таджи (аэромобильные войска сухопутных сил), а также еще чуть более сотни военных из спецподразделений, которые оказывают поддержку иракским военным в борьбе с Исламским Государством*.