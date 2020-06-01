Испания выведет в июле военных с тренировочной базы в Ираке

До начала эпидемии коронавируса на базе Бисмайя недалеко от Багдада были расквартированы 350 из 530 испанских военнослужащих, которые находятся в Ираке. В середине апреля генштаб минобороны Испании заявил, что из-за эпидемии из-за рубежа вернутся часть военных - из Ирака от 150 до 200, из Афганистана – 30 из 70, из Мали – 85 из 300.
В понедельник газета Pais со ссылкой на источники сообщила, что в конце июля Испания полностью выведет свой контингент с базы под Багдадом, поскольку "завершена задача, которой занимался центр международной коалиции в Бисмайе под испанским командованием: инструктирование крупных подразделений иракских армии и полиции".
После вывода испанских военных из Бисмайи в Ираке останутся около 80 военных на базе Таджи (аэромобильные войска сухопутных сил), а также еще чуть более сотни военных из спецподразделений, которые оказывают поддержку иракским военным в борьбе с Исламским Государством*.
Кроме того, напоминает издание, испанские военные в конце этого или начале следующего года покинут Афганистан. В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.