Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что регионы могут самостоятельно ввести доплаты для социальных работников, которые оказывают помощь на дому.
"Что касается социальных работников, которые на сегодняшний день оказывают различного рода социальную помощь на дому, здесь у нас есть полномочия субъектов Российской Федерации, в рамках которых они могут предусмотреть дополнительные стимулирующие выплаты", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Котяков отметил, что если субъект РФ с учетом эпидемиологической ситуации считает целесообразным введение таких доплат, то он может сам их ввести.
Министр подчеркнул, что на федеральном уровне пока дополнительная поддержка субъектам предоставляется для стимулирующих выплат людям, которые работают посменно в стационарных организациях социального обслуживания, так как они заходят туда на две недели, даже при условии того, что у части постояльцев могут быть признаки заболевания коронавирусом.
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