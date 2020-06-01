Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ начал разработку стратегии развития сельского туризма в России, которая позволит определить точки роста и необходимые меры поддержки в данной сфере, говорится в сообщении министерства.

"Чтобы придать новый стимул социально-экономическому развитию сельских территорий, Минсельхоз России начал разработку стратегии развития сельского туризма. Она поможет определить точки роста и необходимые меры поддержки, улучшить условия ведения данного бизнеса", - говорится в сообщении.

Минсельхоз указывает, что агротуризм уже развивается во многих российских регионах на основе их особенностей и широкого круга отраслей сельского хозяйства. При этом лидерами по реализации проектов в этой сфере являются южные и центральные регионы страны. Так, интерес для туристов на юге представляют виноградники и винодельни, чайные плантации, садоводческие хозяйства, пасеки, рыбные хозяйства, многоотраслевые фермы.

В свою очередь регионы центральной части РФ обладают достаточно развитой транспортной инфраструктурой, тогда как близость к мегаполисам обеспечивает устойчивый спрос на туристские услуги. Здесь объектами туризма являются животноводческие хозяйства, конные клубы, пасеки и сыроварни.

"Развитие туризма на севере страны в основном ведется на основе исторических, культурных и природных достопримечательностей. Однако и в данных регионах имеется возможность развития туристской деятельности путем предоставления дополнительных досуговых услуг", - добавляет ведомство. Минсельхоз отмечает, что одним из условий успешного развития отрасли является совершенствование локальной инфраструктуры.