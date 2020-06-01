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Туризм
2020-06-01T12:24
https://ria.ru/20200601/1572283583.html
Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
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РИА Новости

Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма

12:24 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевДевушка у загона для домашнего скота
Девушка у загона для домашнего скота
© РИА Новости / Илья Питалев
Девушка у загона для домашнего скота. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ начал разработку стратегии развития сельского туризма в России, которая позволит определить точки роста и необходимые меры поддержки в данной сфере, говорится в сообщении министерства.
"Чтобы придать новый стимул социально-экономическому развитию сельских территорий, Минсельхоз России начал разработку стратегии развития сельского туризма. Она поможет определить точки роста и необходимые меры поддержки, улучшить условия ведения данного бизнеса", - говорится в сообщении.
Минсельхоз указывает, что агротуризм уже развивается во многих российских регионах на основе их особенностей и широкого круга отраслей сельского хозяйства. При этом лидерами по реализации проектов в этой сфере являются южные и центральные регионы страны. Так, интерес для туристов на юге представляют виноградники и винодельни, чайные плантации, садоводческие хозяйства, пасеки, рыбные хозяйства, многоотраслевые фермы.
В свою очередь регионы центральной части РФ обладают достаточно развитой транспортной инфраструктурой, тогда как близость к мегаполисам обеспечивает устойчивый спрос на туристские услуги. Здесь объектами туризма являются животноводческие хозяйства, конные клубы, пасеки и сыроварни.
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"Развитие туризма на севере страны в основном ведется на основе исторических, культурных и природных достопримечательностей. Однако и в данных регионах имеется возможность развития туристской деятельности путем предоставления дополнительных досуговых услуг", - добавляет ведомство. Минсельхоз отмечает, что одним из условий успешного развития отрасли является совершенствование локальной инфраструктуры.
"Для этого министерством с 2020 года реализуется государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий". Ее мероприятия позволят не только обеспечить население доступным и качественным жильем, но и кардинальным образом улучшить инфраструктуру, повысить качество дорожной сети и интернет покрытия, создать историко-культурные объекты", - говорится в сообщении.
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ТуризмРоссияНовости - ТуризмМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
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