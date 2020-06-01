В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 16,3 тысячи, выздоровели более 5,7 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 364 новых случая заражения коронавирусом.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 16 313 случаев заражения COVID-19. Умерло 213 человек. Выздоровело 5748 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 4663 человека. На карантине находится 3785 человек, из них 296 - в обсерваторе, 880 - на самоизоляции, 2609 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.