В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 16 313 случаев заражения COVID-19. Умерло 213 человек. Выздоровело 5748 человека", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 4663 человека. На карантине находится 3785 человек, из них 296 - в обсерваторе, 880 - на самоизоляции, 2609 - контактные.