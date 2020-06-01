Военные медики России и Италии продолжат контакты по борьбе с COVID-19

"В первые дни чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, спонтанное, немедленное сотрудничество сложилось между итальянскими и российскими научно-исследовательскими институтами", - сказал Терраччано на онлайн-брифинге, организованном МИА "Россия сегодня".

Специалисты из РФ провели дезинфекцию домов для престарелых в около 100 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 119 зданий и сооружений, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием. Кроме того, за время работы российских медиков в полевом госпитале Бергамо он принял на лечение 112 человек, 76 из них выздоровели и выписаны.