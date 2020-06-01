Военные медики России и Италии продолжат контакты по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Военные медики России и Италии будут продолжать контакты и обмен опытом по борьбе с пандемией коронавируса, сообщил посол Итальянской Республики в Москве Паскуале Терраччано.
"В первые дни чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, спонтанное, немедленное сотрудничество сложилось между итальянскими и российскими научно-исследовательскими институтами", - сказал Терраччано на онлайн-брифинге, организованном МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что присутствие санитарной миссии военных врачей из России в Ломбардии позволило наладить в этой области серьезное сотрудничество и обмен опытом.
"Военные медики двух стран приняли решение продолжать такие контакты и обмениваться опытом по клинической работе с пациентами", - подчеркнул дипломат.
С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий, 104 российских военных специалиста, из которых 32 - медики, прибыли в североитальянскую область Ломбардия. Позднее еще два российских борта с необходимыми материалами приземлились в Бергамо и Вероне.
Специалисты из РФ провели дезинфекцию домов для престарелых в около 100 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 119 зданий и сооружений, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием. Кроме того, за время работы российских медиков в полевом госпитале Бергамо он принял на лечение 112 человек, 76 из них выздоровели и выписаны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.