Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T12:23
https://ria.ru/20200601/1572282458.html
В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2847:1601_1036x0_80_0_0_d165d748db89250c4409df606b37fd6c.jpg
РИА Новости

В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США

12:12 01.06.2020 (обновлено: 12:23 01.06.2020)
1828
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Утверждения о причастности РФ к беспорядкам в США не имеют под собой оснований и представляют собой грязные методы и манипуляцию информацией, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила ранее, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.
Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
Вчера, 08:00
"Черная война" в США: худшее еще впереди
Обращаясь к Райс, Захарова отметила, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и вся команда бывшего президента США Барака Обамы "убедили себя и пытались убедить весь мир, что внутренние проблемы США создаются и усугубляются кем-то "извне", а именно Россией".
"Эту ошибку пытаетесь повторить сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку. Ваше интервью CNN - это и есть пропаганда", - написала Захарова.
Она напомнила, что соцсети, которые, как полагает Райс, используются для разжигания протестов, зарегистрированы и законодательно регулируются из США и принадлежат американцам.
"Вы снова пытаетесь разыграть "русскую карту"? Вы заигрались, вернитесь в реальность. Выйдите к вашим людям и, глядя им в глаза, скажите, что ими через Youtube и Facebook руководят русские. А я посмотрю на американскую "исключительность" в действии", - добавила Захарова.
Массовые беспорядки в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются несколько дней.

Протестующие в Миннеаполисе поджигают полицейский участок
1 из 15

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются несколько дней.

© REUTERS / Carlos Barria
© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

Протестующий возле полицейского участка в Миннеаполисе
2 из 15

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen
© AP Photo / Julio Cortez

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
3 из 15

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

© AP Photo / Julio Cortez
© AP Photo / Julio Cortez

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
4 из 15

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

© AP Photo / Julio Cortez
© REUTERS / Carlos Barria

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
5 из 15

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Carlos Barria

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

Беспорядки в Миннеаполисе
6 из 15

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Carlos Barria

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Девушка с травмами, полученными во время протестов в Миннеаполисе
7 из 15

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Carlos Barria
© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

Демонстрация после гибели Джорджа Флойда у здания 3-го полицейского участка в Миннеаполисе, США
8 из 15

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen
© REUTERS / Eric Miller

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

Беспорядки в Миннеаполисе
9 из 15

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Eric Miller

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

Люди собрались возле правительственного центра округа Хеннепин, чтобы почтить минутой молчания погибшего Джорджа Флойда
10 из 15

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Nicholas Pfosi

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

Беспорядки в Миннеаполисе
11 из 15

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
© AP Photo / Kerem Yucel

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

Протестующие на парковке магазина Target рядом с третьим полицейским участком в Миннеаполисе. 28 мая 2020 года
12 из 15

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

© AP Photo / Kerem Yucel
© AP Photo / Jim Mone

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
13 из 15

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

© AP Photo / Jim Mone
© REUTERS / Eric Miller

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
14 из 15

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Carlos Barria

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

Люди у импровизированного мемориала в честь афроамериканца Джорджа Флойда на месте его гибели
15 из 15

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

© REUTERS / Carlos Barria
1 из 15

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются несколько дней.

© REUTERS / Carlos Barria
2 из 15

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen
3 из 15

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

© AP Photo / Julio Cortez
4 из 15

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

© AP Photo / Julio Cortez
5 из 15

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

© REUTERS / Carlos Barria
6 из 15

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

© REUTERS / Carlos Barria
7 из 15

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Carlos Barria
8 из 15

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen
9 из 15

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

© REUTERS / Eric Miller
10 из 15

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

© REUTERS / Eric Miller
11 из 15

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
12 из 15

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

© AP Photo / Kerem Yucel
13 из 15

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

© AP Photo / Jim Mone
14 из 15

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

© REUTERS / Eric Miller
15 из 15

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

© REUTERS / Carlos Barria
7041014
Обсудить 10
МедиавойныМария ЗахароваСьюзан РайсХиллари КлинтонYouTubeБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
Рекомендуем
Пекин
Китай обещал решительный отпор действиям США, подрывающим его интересы
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
Протестующие в США пытались сжечь историческую "церковь президентов"
Флаги стран-участниц саммита G7
В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7
Ольга Бузова
Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
Протестующие в Вашингтоне
Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
Американские флаги в Вашингтоне
Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что знает, откуда на Белоруссию "ветры дуют"
Танкер Fortune в порту Венесуэлы
Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран
Протестующие в Миннеаполисе
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Американский полицейский
В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане медведица растерзала россиянина
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
Солдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
Нацгвардию привлекли для подавления беспорядков в 21 американском штате
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:51В Бостоне семь полицейских пострадали во время протестов
12:51В Эстонии смягчили ряд ограничений по коронавирусу
12:49В Норильске дизельное топливо утекло в реки после разлива на ТЭЦ
12:49Всех въезжающих в Севастополь из-за пределов Крыма тестируют на COVID-19
12:49Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 18,5 тысячи
12:44Испания выведет в июле военных с тренировочной базы в Ираке
12:42Депутат предложила обнулить для турбизнеса плату за аренду пляжей
12:41В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7
12:37В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
12:37Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
Лента новостейМолния