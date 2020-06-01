В Казахстане медведица растерзала россиянина

"Возвращаясь домой, путники проехали около шести километров, когда собака, учуяв медвежонка, с лаем бросилась в погоню. Подумав, что она преследует барсука, гость на лошади последовал за ней. Забежав в заросли шиповника и деревьев, собака вдруг громко заскулила. Погибший спешился и пошел к ней в заросли на помощь. Через некоторое время раздался его громкий крик. Тут же из зарослей, с хрустом ломая кустарник, выскочила большая медведица, которая, напугав лошадей и людей, убежала обратно в лес. В зарослях друзья погибшего нашли его тело с множественными переломами и ранами, без признаков жизни", – рассказал подробности начальник Алакольского районного отдела полиции Куат Оспанов, слова которого приводятся в сообщении.