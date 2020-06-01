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В Казахстане медведица растерзала россиянина
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РИА Новости

В Казахстане медведица растерзала россиянина

12:05 01.06.2020
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© Sputnik / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Анатолий Устиненко
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Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 1 июн - РИА Новости. Гражданин России погиб в Алма-Атинской области Казахстана в результате встречи с медведицей, сообщила пресс-служба МВД республики.
Как сообщается на сайте ведомства, трагедия произошла 30 мая в горах Алакольского района Алма-Атинской области, куда россиянин с тремя знакомыми отправился на рыбалку верхом на лошадях в сопровождении собаки.
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"Возвращаясь домой, путники проехали около шести километров, когда собака, учуяв медвежонка, с лаем бросилась в погоню. Подумав, что она преследует барсука, гость на лошади последовал за ней. Забежав в заросли шиповника и деревьев, собака вдруг громко заскулила. Погибший спешился и пошел к ней в заросли на помощь. Через некоторое время раздался его громкий крик. Тут же из зарослей, с хрустом ломая кустарник, выскочила большая медведица, которая, напугав лошадей и людей, убежала обратно в лес. В зарослях друзья погибшего нашли его тело с множественными переломами и ранами, без признаков жизни", – рассказал подробности начальник Алакольского районного отдела полиции Куат Оспанов, слова которого приводятся в сообщении.
В полиции напомнили, что в весенний период медведицы, охраняя свое потомство, становятся агрессивными, в связи с чем всем любителей природы необходимо соблюдать меры предосторожности в местах их возможного обитания.
"Учитывая, что нападение на человека было спровоцировано преследованием медвежонка и его защитой, отстрел матери производиться не будет", - отмечается в сообщении МВД. Произошедшее в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано как несчастный случай.
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