Котяков рассказал о сроках подготовки бюджета

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сроки подготовки бюджета РФ из-за текущей ситуации смещены Минфином, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
"На сегодняшний день в силу той ситуации, которую мы наблюдаем, сроки подготовки бюджета несколько смещены министерством финансов Российской Федерации. Сейчас больший акцент в нашем диалоге смещен именно в сторону формирования доходной части бюджета, потому что текущая ситуация в значительной степени повлияла на формирование доходных частей не только федерального бюджета, но и бюджетов субъектов Российской Федерации", - заявил Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Он отметил, что обсуждение расходной части начнется в конце июня - начале июля совместно с Минфином, а сейчас в больше степени внимание сконцентрировано на подготовке предложений в общенациональный план.
Котяков добавил, что в рамках общенационального плана проведена инвентаризация имеющихся расходов в бюджете с точки зрения возможности их освоения.